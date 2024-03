Nella puntata de Il Paradiso delle signore di lunedì 11 marzo, Wanda, la sorella della defunta moglie di Ferraris, annuncerà il suo imminente arrivo: Armando e sua nipote Rosa andranno in fibrillazione per la notizia. Nel frattempo Maria verrà contattata da una giornalista che le chiederà di poterla intervistare insieme a Vito.

Roberto desidererà festeggiare il suo compleanno con Mario, ma il cameriere del Circolo non vorrà farsi vedere in giro con lui. Elvira, invece, avrà dei guai perché perderà la spilla che le ha regalato sua suocera.

Armando e Rosa si agitano per l'arrivo di Wanda

Dopo la laurea, Rosa ha tentato in tutti i modi di fare l'insegnante, ma ha trovato non poche difficoltà a inserirsi nell'ambiente scolastico. Pertanto, la nipote di Ferraris ha iniziato a lavorare come commessa a Il Paradiso delle Signore. Nella puntata dell'11 marzo, Wanda, sorella della defunta moglie di Armando, annuncerà il suo arrivo in città e, a quel punto, Rosa e suo zio andranno in fibrillazione, apprendendo la notizia. In particolar modo il magazziniere e la Venere saranno agitati, perché Wanda non è al corrente dell'attuale impiego di Venere, della figlia. Nel frattempo Matteo continuerà a fare il doppio gioco, tenendo all'oscuro Marcello del ricatto di Umberto.

Il ragioniere del negozio, per convincere il suo fratellastro a mettersi in affari con Hofer, si proporrà per andare in Germania a controllare la situazione finanziaria dell'imprenditore.

Una giornalista vuole intervistare Maria e Vito

La fine del fidanzamento fra Maria e Vito è stata una doccia fredda per parenti e amici dei due giovani.

Al momento la rottura tra la stilista e l'imprenditore è stata annunciata solo ai familiari e alle persone molto vicine alla coppia. Nell'episodio dell'11 marzo una giornalista di una celebre rivista contatterà Maria, chiedendole la possibilità di rilasciare un'intervista insieme a Vito. La professionista non sarà, quindi, al corrente della rottura fra Lamantia e Puglisi.

A quel punto, l'ex ragioniere de Il Paradiso delle signore non se la sentirà di accettare l'invito. Roberto, invece, vorrà festeggiare il suo compleanno con Mario, ma il cameriere del Circolo non vorrà farsi vedere in giro con lui, mentre Giuditta, la suocera di Elvira, donerà alla Venere una spilla, ma la ragazza la perderà.

Rosa potrebbe lavorare anche nella redazione del Paradiso Market

Nelle recenti puntate de Il Paradiso delle signore, Rosa ha raccontato la sua storia e ha spiegato di avere studiato molto, riuscendo anche a invogliare Delia a riprendere gli studi. Wanda, la cognata di Armando, ha sempre avuto grandi aspettative per sua figlia e andrà su tutte le furie quando scoprirà che la ragazza lavora come commessa.

Prima di venirlo a sapere, però, Camilli farà credere a sua madre di avere un impiego nella redazione del giornale del negozio di moda. Questa cosa, però, potrebbe diventare realtà e Vittorio, Roberto e Marcello, potrebbero prendere seriamente in considerazione l'idea di fare collaborare Rosa, anche nella redazione del Paradiso Market. Già in precedenza, infatti, Stefania aveva avuto un doppio impiego, lavorando sia come Venere sia come giornalista per la rivista.