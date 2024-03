Marcello de Il Paradiso delle Signore potrebbe presto aprire gli occhi riguardo l'inganno di Umberto. Guarnieri ha preso di mira il suo giovane rivale, tanto da orchestrare un piano pur di screditarlo. Il commendatore ha ricattato Matteo allo scopo di fargli tradire il fratello. La malvagità dell'uomo, però, potrebbe venire presto a galla.

Barbieri nel mirino di Guarnieri

L'ottava stagione sta dando notevole spazio al personaggio di Marcello. Il giovane, da umile barista, grazie alle sue abilità è riuscito a diventare un abile imprenditore. Un'ascesa sociale iniziata per sorprendere e riconquistare la sua ex Ludovica, ma che ha finito per avvicinarlo alla contessa.

Il rapporto con Adelaide e l'entrata nel mondo imprenditoriale hanno attirato l'invidia di Guarnieri. Un uomo che non ama essere oscurato da nessuno e pronto a tutto per colpire i suoi avversari.

Il cognato di Adelaide ha messo in atto un piano per ledere definitivamente l'immagine del giovane imprenditore. Per farlo, tuttavia, si è servito di Matteo, mettendo dinanzi ad una scelta crudele. Umberto ha messo in atto un finto affare con lo scopo di rovinare sia la reputazione che la posizione economica di Marcello.

Marcello aprirebbe gli occhi svelando al fratello il piano del commendatore

Il fantomatico affare con Hofer appare un buon investimento per l'ex socio di Salvatore. Apparentemente, infatti, potrebbe sembrare un ottimo modo per accrescere il proprio capitale.

Marcello ha accettato, non prima di essersi recato personalmente in Germania a controllare la situazione, come conviene ad un buon imprenditore. Al momento il ragazzo non immagina che l'affare con Hofer non sia altro che una trappola ordita da Guarnieri per distruggerlo. Difatti anche la contessa ha deciso di entrare nel progetto, investendo personalmente dei capitali.

Nel corso delle prossime puntate, però, la situazione cambierebbe. In vista del finale di stagione potrebbe esserci una svolta positiva per questa storyline. Del resto il perfido padre di Marta non può averla sempre vinta, pur agendo ai danni delle persone. Marcello, infatti, potrebbe fiutare qualcosa, comprendendo l'inganno di Guarnieri.

In questo modo avrebbe il tempo necessario per tirarsi indietro ed affrontare il suo nemico.

In seconda ipotesi non sarebbe da escludere che possa essere proprio Matteo a svelare al fratello i dettagli del piano del commendatore. Il figlio di Silvana, assalito dai sensi di colpa, deciderebbe di accorrere in aiuto di Barbieri. Se così fosse Portelli non solo salverebbe la posizione del fratello e della contessa, ma riscatterebbe anche la sua immagine agli occhi del pubblico.