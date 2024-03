Matteo Portelli si mette in gioco e si dice pronto a rischiare tutto per amore di Maria Puglisi nelle puntate de Il Paradiso delle Signore previste dal 2 al 5 aprile.

Il giovane contabile del grande magazzino milanese si renderà conto di non voler rinunciare alla stilista, di cui è innamorato: per questo vorrà raggiungerla in Francia dove affronterà il colloquio di lavoro con Defois.

Intanto per Vittorio la situazione con Marta diventerà sempre più difficile da gestire e si renderà conto di non essersi lasciato alle spalle la fine della loro relazione.

Matteo non vuole perdere Maria e la segue a Parigi: anticipazioni de Il Paradiso delle signore al 5 aprile

Per Maria sarà il momento di prendere in mano le redini del suo futuro, dopo che la donna ha ricevuto una importante proposta lavorativa da parte di Defois, il quale desidera vederla al più presto a Parigi.

Dopo aver riflettuto a lungo sul da farsi, Maria si convincerà del fatto che non può lasciarsi sfuggire questa ghiotta occasione e per tale ragione annuncerà la sua imminente partenza. Vito si dirà pronto ad accompagnarla così da poter supportarla anche se, il rapporto tra i due, continuerà a mostrare delle crepe.

Il colpo di scena avrà come protagonista Matteo: dopo aver saputo della partenza di Maria, deciderà di giocarsi il tutto per tutto per non perdere la sua amata e si metterà in viaggio per poter raggiungerla a Parigi.

Vittorio si ritrova in crisi per Marta

Le anticipazioni del prossimi episodi della soap opera fino al 5 aprile, inoltre, rivelano che Marta e Vittorio continueranno a passare del tempo insieme per cercare di arrivare a una soluzione definitiva in merito all'annullamento delle nozze. Questa situazione finirà per mettere in crisi Conti, il quale si renderà conto di non aver ancora dimenticato definitivamente la sua ex compagna.

Intanto Marcello dopo essere rientrato dalla Germania ammetterà di non avere più dubbi sul conto di Hofer. Barbieri è intenzionato così ad andare avanti per la sua strada, intendo a concludere al più presto l'affare con il ricco imprenditore, ignaro del fatto di essere vittima di una perfida vendetta da parte di Umberto Guarnieri.

Matilde aveva percepito il feeling tra Marta e Vittorio

Nelle puntate precedenti di questa stagione, Vittorio e Marta avevano ritrovato la vecchia armonia di un tempo anche se inizialmente sembrava che i due fossero diventati "buoni amici".

Un'alchimia che, in realtà, fin dal primo istante aveva preoccupato moltissimo Matilde, al punto da rendersi protagonista di una scenata di gelosia nei confronti del compagno Vittorio, il quale però l'aveva prontamente rassicurata confermandole di non provare più amore nei confronti della Guarnieri.