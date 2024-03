Il giorno di Pasqua, domenica 31 marzo, sarà in compagnia di una doppia puntata di Terra Amara per i telespettatori di Canale 5. Nell' occasione Lutfiye diverrà il nuovo sindaco di Cukurova, mentre Fikret sarà coinvolto in un grave incidente e giacerà in condizioni precarie per un'emorragia cerebrale.

Il sindaco muore e Lutfiye assume la carica vacante, i piani di Betul

Cukurova si ritroverà in lutto per la morte del sindaco. Spetterà alla consigliera comunale Lutfiye prendere in mano il timone del paese, rimpiazzando il precedente primo cittadino.

Aria di novità anche a Villa Yaman con Fikret che diverrà il rappresentante di Zuleyha. Hakan ci resterà male e deciderà di recidere la società con l'ex sarta vendendo le quote delle sue azioni.

Betul, decisa a farsi sposare da Colak per diventare ricca, annuncerà all'uomo di essere in partenza per Istanbul. Preoccupato di perdere l'amata, il ricco imprenditore si presenterà al suo cospetto per farle la proposta di matrimonio. Poco dopo la voce del fidanzamento di Betul prenderà a circolare per le vie del paese, giungendo anche ad Abdulkadir. Quest'ultimo avrà un confronto con Betul, scoprendo così le sue vere intenzioni: dopo aver sposato Colak, intende avvelenarlo in occasione della prima notte di nozze.

Abdulkadir tenta di rapire Betul, Fikret fra la vita e la morte

Colak si recherà a far visita alla sindaca Lutfiye per chiederle di sposare lui e Betul, ma la sua richiesta sarà respinta. Successivamente, Fikret dovrà recarsi a Marsin e informerà la zia dell'imminente viaggio.

Intanto Betul parlerà a Sermin dei suoi piani per arricchirsi e la madre tenterà invano di dissuaderla.

Abdulkadir non sopporterà di vedere la sua amata andare in sposa ad un altro uomo, per questo motivo le chiederà di convolare a nozze con lui. Quando la figlia di Sermin rifiuterà, Abdulkadir tenterà di rapirla, e suo fratello Vahap gli sparerà anche se senza gravi conseguenze.

Intanto anche Fikret si ritroverà in grave pericolo di vita quando Colak farà manomettere la sua auto.

Vittima di un incidente stradale, il giovane riporterà un'emorragia cerebrale molto grave. Mentre Colak crederà che l'uomo sia morto, Lutfiye si precipiterà in ospedale dal nipote che lotterà tra la vita e la morte. Per l'operazione sarà necessario l'intervento del dottor Dupont, che però si trova in Svizzera. A questo punto Hakan farà il possibile per rintracciare il medico in questione, in modo da salvare la vita a Fikret.

Fan ironici per ciò che accadrà a Fikret

Continuano i drammi a Cukurova e questa volta a rischiare di perdere la vita sarà Fikret. Dopo che Colak farà manomettere la sua macchina, il nipote di Lutfiye finirà ricoverato in ospedale in grave pericolo. La notizia ha spiazzato i fan di questo sceneggiato turco che non hanno risparmiato commenti ironici e lamentele

"Anche basta con morti e ricoverati", ha scritto un'utente stanca di vedere i personaggi di Terra amara passare a miglior vita.

"In quel lettino ci sono passati tutti", ha scritto ironicamente un fan. "Mi sembrava strano che lui stesse ancora bene", il commento spiritoso di una fan. "Wow! Finalmente una scena che fa sperare", ha scritto sarcasticamente un altro spettatore.