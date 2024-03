Nella settimana di programmazione di Uomini e donne che partirà lunedì 25 marzo e si concluderà venerdì 29 verrà trasmessa la scelta di Brando Ephrikian che ricadrà su Raffaella. La "non scelta" Beatriz verserà lacrime amare, mentre tra Ida Platano e il suo corteggiatore Pierpaolo ci saranno dei contrasti che porteranno l'uomo ad uscire dallo studio per smaltire l'arrabbiatura. Sarà poi Gianni Sperti a convincerlo a rientrare.

Brando sceglie Raffaella, Beatriz in lacrime dopo il rifiuto del tronista

Nelle puntate in onda su Canale 5 dal 25 al 29 marzo il pubblico vedrà finalmente in onda la tanto agognata scelta di Brando, rinviata in una delle recenti puntate.

Questa volta ci sarà la fumata bianca, visto che il tronista lascerà da parte tutte le sue indecisioni.

Stando a quanto rivelano le anticipazioni su ciò che è stato registrato lo scorso 12 marzo, la prima a essere chiamata in studio sarà Beatriz che scoprirà così di non essere la scelta del tronista. La ragazza non riuscirà a trattenere le lacrime ma nonostante la delusione, avrà parole molto affettuose per Brando. Sarà poi il turno dell'ingresso di Raffaella, alla quale Brando farà un discorso che terminerà con: "Sei la mia scelta di cuore e non di testa". I due di abbracceranno e baceranno sotto una cascata di petali rossi. La scelta di Brando stupirà i presenti in studio e pure Maria De Filippi che si dicevano convinti che la scelta sarebbe ricaduta di Beatriz.

Lite tra Ida e Pierpaolo, lui esce dallo studio

Nelle nuove puntate ci sarà spazio anche per parlare del percorso di Ida Platano che porterà in studio una torta per festeggiare il compleanno di Mario Cusitore.

Verrà mostrata poi l'esterna che lei ha fatto con Pierpaolo e durante la quale i due hanno discusso. In studio lui le porterà dei fiori per scusarsi del suo comportamento e tutto sembrerà risolversi.

Peccato che, subito dopo, Ida si rifiuterà di ballare con Pierpaolo, scatenando l'ira del corteggiatore. Lui uscirà quindi dallo studio, salvo poi rientrare su invito di Gianni Sperti.

Il percorso di Brando a Uomini e donne

Dopo sei mesi Brando ha terminato il suo percorso a Uomini e donne. È stato un trono costellato da alti e bassi, con innumerevoli scontri con le sue corteggiatrici.

Il giovane è sempre stato alquanto indeciso sul da farsi e a lungo andare questo suo atteggiamento ha stancato i telespettatori, i quali alla fine non vedevano l'ora che facesse la sua scelta.

Ultimamente molti utenti lo avevano espressamente criticato, visto che era parso strano che lui non avesse ancora una preferenza tra Raffaella e Beatriz dopo così tanti mesi di conoscenza. Commenti negativi che erano aumentati quando, qualche settimana fa, aveva interrotto la scelta dichiarando di non essere ancora sicuro.