In Terra amara Zuleyha lascerà da parte il rancore verso Hakan e lo perdonerà per averle tenuta nascosta la verità sulla sua vera identità nei prossimi episodi della soap in programma dal 31 marzo al 4 aprile.

I due si stringeranno in un abbraccio pieno d'amore durante il quale lei gli chiederà di restare e di non andarsene da Cukurova. Sarà in nuovo inizio per i due che decideranno di convolare a nozze al più presto. Il tutto accadrà dopo che Fikret verrà dichiarato fuori pericolo a seguito del grave incidente stradale in cui è rimasto coinvolto.

Zuleyha perdona Hakan dopo che lui salva la vita a Fikret

Le cose tra Hakan e Zuleyha saranno destinate a migliorare e tutto accadrà proprio in un momento assai difficile per tutti, soprattutto per Altun e Lutfiye. Fikret infatti, si troverà in fin di vita a seguito di un incidente stradale e l'unica sua speranza di salvezza sarà rappresentata da un rischioso intervento chirurgico al cervello che però nessun medico di Adana sarà in grado di effettuare. Per questo Hakan si adopererà per far giungere in città un noto chirurgo svizzero, l'unico in grado di poter salvare Fikret. Gomusoglu volerà in Svizzera e riuscirà a convincere il noto luminare a recarsi in Turchia dietro un lauto compenso. L'operazione andrà bene e Fikret avrà salva la vita grazie al gesto altruistico di Hakan.

La cosa non passerà inosservata agli occhi di Zuleyha che comincerà a guardare Gomusoglu con occhi diversi, lasciando da parte il rancore e la rabbia per le menzogne che lui le aveva detto sulla sua identità. Altun quindi perdonerà Hakan.

Zuleyha riparte da zero con Hakan: lui resta a Cukurova e la chiede in moglie

Il gesto di Zuleyha lascerà spiazzato lo stesso Hakan, che ormai era pronto a lasciare Cukurova, convinto di non poter più riuscire ad ottenere il perdono della donna.

Altun non riuscirà più a nascondere i reali sentimenti che prova per l'uomo e guardandolo negli occhi gli chiederà di restare stringendolo poi in un abbraccio colmo di amore. In questo modo i due suggelleranno la pace e saranno pronti a ricominciare da zero. Non vorranno perdere tempo e decideranno di convolare a nozze al più presto.

Nel frattempo Fikret si risveglierà dopo la delicata operazione e verrà a sapere dell'imminente matrimonio tra Zuleyha e Hakan. Una notizia che spezzerà il cuore al nipote di Lutfiye, da tempo innamorato della cognata. In questo frangente, a Fikret non resterà che rassegnarsi all'idea che Altun sia innamorata di un altro uomo, per di più lo stesso a cui lui deve la vita.

Il punto sugli amori di Zuleyha in Terra amara

Tra i grandi amori di Zuleyha nella soap tv Terra Amara non si può fare a meno di citare quello con Yilmaz Akkaya che ha tenuto con il fiato sospeso i telespettatori per tre stagioni. La tragica morte di Yimaz aveva poi portato Altun ad avvicinarsi sempre più a Demir ma anche questo amore ha avuto un tragico epilogo con la morte di Yaman.

Dopo essere rimasta vedova, nella vita di Zuleyha è infine entrato Hakan Gumusoglu che, inizialmente, si era presentato a lei sotto le mentite spoglie di Mehmet Kara.

Purtroppo per la protagonista della soap, anche la storia con Hakan non avrà però un epilogo felice.