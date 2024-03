Sono solo un paio le apparizione di Armando Incarnato nell'edizione 2023/2024 di Uomini e donne: il cavaliere si sta concentrando su altri progetti ed è stato lui stesso a confermarlo in un'intervista che il settimanale Nuovo Tv ha pubblicato in questi giorni di metà marzo. Il protagonista del Trono Classico non ha smesso di sognare il grande amore, in particolare una persona che lo apprezzi per quello che è e non per quello che può offrire.

Le dichiarazioni sulla vita privata

Non è mai stato spiegato in tv perché Armando si è assentato nella maggior parte delle registrazioni di U&D di quest'anno, ma la risposta potrebbe essere arrivata da un'intervista che ha rilasciato ad un settimanale di Gossip.

Incarnato sta per debuttare al cinema e in passato è stato vicino ad un'apparizione nelle serie Gomorra, quindi potrebbe essere questa una delle ragioni per le quali ha disertato quasi tutte le puntate dell'edizione in corso del dating-show.

Quando gli è stato chiesto cosa cerca in una persona, visto che è ancora single, il cavaliere ha risposto: "Sogno una donna che mi ami per quello che sono (Nando, come lo chiamano i suoi affetti) e non per quello che potrei offrirle".

L'imprenditore di origini campane, dunque, è alla ricerca dell'anima gemella fuori dalla trasmissione che l'ha reso popolare negli ultimi anni.

Il passato e la 'sparizione' dal parterre

Armando ha esordito nel cast di U&D più di sei anni fa ma il pubblico lo ricorda più per le discussioni piuttosto che per le frequentazioni che ha avuto in studio.

In diverse occasioni Incarnato è stato al centro di liti che la redazione è stata costretta a censurare (con tagli nella fase di montaggio della puntata registrata), come quelle che ha avuto con Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza nella scorsa edizione del dating-show.

A settembre scorso, ovvero quando è iniziata la stagione 2023/2024, il cavaliere non era al suo posto nel parterre e nessuno ha mai spiegato il perché.

A novembre, nella stessa registrazione in cui Ida è stata ufficializzata nel ruolo di tronista, Armando è riapparso agli Elios ma la volta successiva è di nuovo sparito.

Dopo la pausa natalizia l'uomo ha partecipato ad un altro appuntamento, dopodiché non si è più fatto vedere e né Maria né gli opinionisti hanno mai fatto accenno ai motivi della sua prolungata assenza.

Le anticipazioni delle prossime puntate

Le assenze di due veterani come Armando e Riccardo non sembrano aver inciso sul successo dell'edizione 2023/2024 di U&D.

Il pubblico ha continuato a seguire il programma con lo stesso affetto di sempre, tant'è che la media dello share ha superato spessissimo il 25%.

Di recente l'attenzione dei telespettatori è stata per l'epilogo del percorso di Brando, il cui trono è durato oltre sei mesi.

Martedì 12 marzo il ragazzo ha scelto Raffaella preferendola a Beatriz dopo una lunga indecisione e diversi rinvii della decisione che ha messo fine alla sua avventura nel programma.

Il fidanzamento tra Ephrikian e Scuotto andrà in onda tra un po' (sicuramente prima della fine del mese), per ora i fan dovranno accontentarsi di assistere alle ultime schermaglie in studio tra i tre protagonisti di questo appassionante trono.