Nelle ultime settimane a Un posto al sole, Diego ha iniziato a mostrare un interesse molto forte per Ida, offrendole tutto il proprio aiuto. Il suo comportamento, per certi versi, potrebbe essere considerato lodevole, eppure non è stato ben visto da tutti gli spettatori. Chi conosce il passato di Diego si preoccupa infatti che le sue attenzioni possano sfociare in un'ossessione, come era accaduto in passato con Beatrice.

Anche quando Diego sembra contento, non convince del tutto. Molti fan hanno, infatti, criticato la sua ostentata felicità in seguito al rapporto intimo con Ida.

Tale atteggiamento è sembrato poco maturo, inoltre i repentini cambi di umore di Diego hanno sollevato più di un dubbio sulla sua stabilità emotiva e sulle vere intenzioni dietro le sue azioni.

La doppia faccia di Diego

Molti spettatori hanno percepito un certo disagio nell'osservare il comportamento di Diego. Per quanto le sue azioni lo collochino tra i personaggi "buoni", e Roberto e Marina tra i "cattivi", il pubblico fatica a empatizzare con lui. Risulta chiaro che non si tratta solo di una sensazione, poiché gli sceneggiatori stanno chiaramente esagerando con il personaggio di Diego per evidenziare tutti i suoi aspetti più contraddittori

Considerata la sua età, Giordano si mostra eccessivamente premuroso.

I continui messaggi e il fatto che aspetti nell'androne che Ida passi potrebbero essere concessi a un adolescente, ma non a un uomo maturo. Inoltre il fatto che si sia rallegrato della sua conquista amorosa è risultato a dir poco inelegante.

I fan di Upas scettici sul personaggio di Diego

"Pesante, sfigato, appiccicoso" sono alcuni dei commenti di alcuni fan sul giovane Giordano.

Mentre qualcuno sui social ha anche scritto: "Diego si vanta di stalkerare le persone".

Sembra chiaro che gli sceneggiatori si stiano sforzando nel mostrare un personaggio instabile emotivamente, affetto da una forte dipendenza affettiva che rasenta la bipolarità.

Probabilmente ha inciso in tutto questo la morte violenta di sua madre Rita.

Da allora Giordano non è stato più lo stesso ed è passato dall'essere un ragazzo solare ad avere una persona fortemente turbata.

Un posto al sole: i dubbi sul futuro di Diego e Ida

Resta da capire se Diego riuscirà ad uscire da questo ruolo cupo in cui al momento è imprigionato. Molti fan sperano che il giovane Giordano possa trovare, con Ida, finalmente la felicità a cui anela da tempo.

Considerata l'enorme complessità di questa vicenda, riesce davvero difficile poter immaginare un lieto fine. In ogni caso nei prossimi episodi se ne saprà sicuramente di più.