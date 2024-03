Ida Platano torna a parlare di Riccardo Guarnieri e di un suo possibile ritorno a Uomini e donne nel corso di questa edizione. L'attuale tronista ha scelto di rompere il silenzio a Verissimo, dove ha rilasciato una lunga intervista assieme alla sua compagna di viaggio, Gemma Galgani.

Ida non ha nascosto che quella con Guarnieri è stata una relazione molto importante, aggiungendo che un suo rientro in studio non sarebbe scioccante.

Ida rompe il silenzio su Riccardo Guarnieri e un possibile ritorno a Uomini e donne

La tronista ha ripercorso le varie tappe della sua lunga relazione con Riccardo a Verissimo, ammettendo che per lei è stata fondamentale la presenza di Gemma.

La dama torinese non ha mai lasciato sola Ida nei momenti di difficoltà e, soprattutto, non l'ha mai giudicata limitandosi solo a darle un supporto concreto.

"Se Riccardo venisse a corteggiarmi? Non so proprio cosa dirti. Non sarebbe scioccante", ha ammesso la tronista in merito al possibile ritorno del suo ex in trasmissione.

Ida ha ribadito che con Guarnieri è stata una storia d'amore seria che ancora oggi, quando si riaprono dei vecchi ricordi, non la lascia del tutto indifferente.

Ida Platano porta avanti il suo percorso da tronista

Insomma sembrerebbe proprio che Ida non direbbe no a un eventuale ritorno in studio del suo ex Guarnieri, attualmente poco presente anche sui social.

Nei mesi scorsi si era vociferato che ci fosse una nuova donna nella vita di Riccardo, incontrata fuori dallo studio del talk show pomeridiano di Canale 5.

Fino ad oggi, però, Riccardo non si è mai cimentato in annunci ufficiali, preferendo sempre mantenere una certa riservatezza.

Intanto Ida va avanti con il suo percorso in trasmissione e, nel corso delle prossime puntate previste a marzo, sarà protagonista di una nuova appassionante esterna con il cavaliere Mario Cusitore, con il quale tornerà il sereno dopo un periodo burrascoso che li ha messi a dura prova.

La storia d'amore tra Ida e Riccardo aveva appassionato il pubblico

Quella tra Ida e Riccardo è stata una delle storie d'amore più seguite e amate dal pubblico del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi nel corso degli ultimi anni.

Le loro vicende sentimentali erano in grado di appassionare una media di oltre tre milioni di spettatori fissi al giorno, al punto che vennero scelti anche per partecipare a Temptation Island.

E, in quella occasione, malgrado i fiumi di lacrime versati da Ida per i comportamenti di Riccardo, scelsero comunque di uscire insieme dal villaggio delle tentazioni e riprendere in mano le redini del loro percorso di vita.