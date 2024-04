Sono passate alcune settimane da quando Nicholas è stato eliminato dal serale di Amici. Intervistato da Super Guida Tv il ballerino ha parlato della sua esperienza nella scuola, delle difficoltà che ha dovuto affrontare, delle critiche della maestra Celentano e della speranza che ha di poter entrare a far parte del gruppo dei professionisti.

Il desiderio per il futuro

Il serale di Amici 23 è arrivato alla quinta puntata e sono sette gli allievi che hanno dovuto lasciare la gara.

Tra questi c'è anche Nicholas, che a tre settimane dalla sua eliminazione ha rilasciato un'intervista dove ripercorre tutto quello che ha vissuto all'interno della scuola.

Il ragazzo ha speso belle parole sia per Emanuel Lo, che ha evitato che si ritirasse prendendolo nella sua squadra, che per gli altri due prof di ballo del cast. Ha ringraziato Todaro per averlo scelto all'inizio del programma, ma anche la maestra Celentano per le critiche che gli ha fatto, che gli hanno permesso di migliorare come danzatore e come persona.

Quando gli è stato chiesto cosa sogna di fare in futuro ha detto: "Mi vedo all’estero o in Italia a ballare in qualche compagnia. Spero di fare questo nella vita come professionista. Poi mi piacerebbe avere l’opportunità, magari, di tornare ad Amici".

I talenti che sono entrati nel corpo di ballo

Sono tanti i ragazzi che hanno studiato nella scuola di Amici e che poi sono diventati professionisti.

Giulia Stabile è entrata a far parte del cast pochi mesi dopo aver vinto. Da circa quatto anni la ragazza è un punto di riferimento per i talenti, ma anche il volto di punta di Tu sì que vales.

Anche Isobel Kinnear è stata promossa professionista nell'edizione successiva a quella in cui ha partecipato.

Elena D'Amario, Umberto Gaudino, Sebastian Melo Taveira e Alessio Cavaliere in passato sono stati alunni e dopo aver fatto diverse esperienze all'estero o in Italia sono tornati ad Amici come professionisti.

Non è da escludere che anche a Nicholas o a qualche protagonista di quest'anno venga data la stessa possibilità.

Una squadra del cast decimata

Giovedì 25 aprile sarà registrata la sesta puntata del serale e una squadra del cast potrà contare solo su un'allieva.

Le eliminazioni di Lil Jolie e Gaia hanno decimato il team Pettinelli-Todaro: a circa un mese dalla finale di Amici Raimondo è rimasto senza alunni e Anna può schierare soltanto Martina.

La cantante si dovrà sfidare con gli ZerbiCele (solo sabato scorso hanno vinto tutte e tre le manche e sono l'unico gruppo a non aver perso nessun componente dall'inizio del prime time) e sperare che la giuria la salvi e la preferisca a Holden, Petit, Mida e Sarah.