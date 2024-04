Ai fan di Amici non è sfuggita l'assenza dell'inedito di Mida tra le storie di Instagram che Nicholas aveva dedicato ai nuovi bravi di tutti i cantanti della scuola. Il ballerino aveva deciso di sponsorizzare tutte le canzoni che sono uscite il 30 aprile tranne quella del giovane di origini venezuelane e questo ha scatenato l'ira dei sostenitori di quest'ultimo. Probabilmente colpito dalle critiche che gli sono state fatte sui social network, infatti, dopo qualche ora Borgogni ha eliminato dal suo account tutti i post che aveva fatto per pubblicizzare i pezzi degli ex compagni.

Il gesto che non piace al pubblico

Allo scoccare della mezzanotte del 30 aprile sono stati pubblicati i nuovi inediti dei ragazzi di Amici e alcuni ex allievi hanno deciso di supportarli condividendo i brani tre le loro storie di Instagram.

Come dimostra un video che ha fatto il giro di X in queste ore, però, Nicholas non ha inserito il pezzo di Mida tra quelli che ha sponsorizzato sul suo account personale.

"Fuori ora, spaccate sta hit" è la didascalia che il ballerino ha scelto per Mammamì di Petit, "Maestro" per Randagi di Holden, "So proud" (così orgoglioso) per Sexy magica di Sarah e l'emoticon di un cuore bianco per Niente come te di Martina.

Borgogni, dunque, ha escluso la canzone Que pasa di Mida da quelle che ha scelto di promuovere sui social network poco dopo la loro uscita su tutte le piattaforme digitali e questo ha fatto arrabbiare molti spettatori del talent.

I commenti contro Borgogni

Una fan che ha registrato la sequenza delle storie di Nicholas prima che le cancellasse (su Instagram non sono più disponibili i quattro post che il ballerino aveva dedicato ai nuovi inediti, escluso quello di Mida), inoltre, su X ha commentato: "Non me ne frega niente di simpatie e amicizie, ma se decidi di condividere tutti i pezzi tranne uno dei imbarazzante e dimostri piccolezza".

Questo messaggio ha raccolto centinaia di apprezzamenti ma anche condivisioni da parte di chi non ha gradito il comportamento dell'ex allievo di Amici nei confronti del cantautore di origini venezuelane.

"Mida non ha bisogno della sua promozione ma non è giusto che lo tratti così", "Ma che problemi ha, fa salire il nervoso", "Hanno litigato?", "Evidentemente non ha simpatia per Mida", "O tutti o nessuno", "Che ridere, le ha anche tolte adesso", questi sono i pareri che gli utenti di X hanno espresso nelle ultime ore contro Nicholas.

C'è da precisare, però, che qualcuno si è esposto per difendere il danzatore dicendo che sarebbe libero di fare quello che vuole, a partire dalla scelta di postare sul suo account solo cose che gli piacciono e che sostiene.

Daytime con gli eliminati del serale

Oltre che per questa polemica nelle ultime ore Nicholas è tornato al centro dell'attenzione per la sua apparizione nel daytime del 20 aprile.

Tutti gli ex alunni sono tornati negli studi di Amici per un motivo che non è ancora stato svelato: Kumo, Ayle, Lucia, Sofia, Lil Jolie, Giovanni, Gaia e Nicholas saranno protagonisti del pomeridiano di martedì 30/04.

Sul web si vocifera di un possibile ripescaggio tra gli eliminati del serale, ma il loro ritorno potrebbe anche essere legato ad una sorpresa che gli addetti ai lavori hanno voluto fare a chi è ancora in gara nel giorno in cui sono usciti i nuovi inediti.