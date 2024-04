Le critiche che Cristiano Malgioglio ha rivolto a Petit nel corso della sesta puntata di Amici non sono andate in onda, è questa la notizia che sta circolando sul web. Chi ha assistito alla registrazione di giovedì scorso ha raccontato che il giudice ha bocciato un'esibizione del cantante dicendo che non aveva capito nulla delle barre che ha inserito nel pezzo 90 minuti. di Salmo. su Canale 5, però, questo commento non è stato mostrato: sarebbe stato cancellato in fase di montaggio.

Il retroscena sul commento non trasmesso in tv

Al termine della prova in cui Mida ha battuto Petit (il guanto di sfida sulla scrittura proposto da Lorella Cuccarini nella prima manche) Cristiano Malgioglio ha fatto una serie di commenti che il pubblico ha potuto ascoltare in parte.

Le anticipazioni del sesto serale di Amici svelano che una critica che Malgioglio ha rivolto al cantautore di Rudy Zerbi non è stata trasmessa in televisione, sarebbe stata rimossa dalla puntata in fase di montaggio.

"Io non ci ho capito nulla", sono queste le parole che il giudice ha usato per l'esibizione in cui Petit ha proposto barre sia in napoletano che in francese, il tutto per impreziosire la canzone 90 minuti di Salmo.

Su Canale 5 è stato mostrato solo il complimento che il cantautore ha rivolto a Mida e alla profondità del testo che aveva scritto, ma la critica all'altro allievo è stata "censurata".

L'errore in scena e le rassicurazioni di Maria

Come hanno notato i più attenti spettatori del serale di Amici durante quest'esibizione, Petit ha anche scordato parte del testo e per qualche secondo si è aggirato per lo studio non sapendo cosa dire.

Anche questa piccola défaillance è stata commentata dai giudici, ma su Canale 5 non si è visto nulla di tutto ciò, se non lo sguardo un po' triste dell'allievo mentre Cristiano assegnava il punto a Mida.

Mentre era in corso un'altra manche, però, Maria è tornata sull'argomento chiedendo al giovane se si fosse ripreso dalle critiche di Malgioglio (che il pubblico non ha visto) e lui ha risposto di sì.

La presentatrice è apparsa molto premurosa nei confronti della maggior parte dei ragazzi: ha rassicurato Marisol dopo alcuni commenti negativi della commissione esterna, si è complimentata con Sofia e Martina prima di dare il nome dell'eliminata e ha elogiato Sarah per la crescita che ha fatto dall'inizio dell'anno.

I commenti del web su Petit

Petit è uno dei protagonisti della 23esima edizione di Amici, ma tra il pubblico c'è chi non lo apprezza perché pensa che le sue esibizioni siano l'una la fotocopia dell'altra.

"Lui piazza le barre in napoletano per la millesima volta", "Petit canta ancora in napoletano, la noia", "Molto originale, non l'ha mai fatto prima d'ora", "Ormai fa ridere, ma riesce a non mettere barre in napoletano?", "Solo parole a caso, Mida ha raccontato una storia", "Avete tagliato il commento di Malgioglio, che circo. Tanto lo sappiamo che è protetto", "Questo programma non ha più niente di vero, mostrate solo quello che volete", "Prendete in giro il pubblico", queste sono alcune delle opinioni che i fan hanno espresso su X dopo il guanto di sfida tra Petit e Mida.