Le anticipazioni dei nuovi episodi della soap opera spagnola La Promessa in onda dal 22 al 26 aprile annunciano che Maria capirà che non è il momento adatto per unirsi in matrimonio con un uomo che non ha ancora superato i traumi subiti durante il periodo trascorso in guerra al fronte.

Catalina poi cercherà di mettere in guardia Alonso dal tentativo non molto velato di Lorenzo di impossessarsi de La Promessa, il tutto mentre Jana continuerà a subire il comportamento vessatorio di Cruz fino a quando non s'impunterà con Manuel, chiedendogli di intervenire.

Maria vuole rinviare il matrimonio

Dopo aver assistito ad un eccesso di rabbia di Salvador, Maria capirà che la guerra ha cambiato profondamente il suo fidanzato e deciderà di aspettare prima di convolare a nozze con lui. Col cuore pieno di dolore, la giovane comunicherà la sua decisione all'amato, chiedendogli di annunciare insieme il rinvio del matrimonio a tutti i loro colleghi. Nel frattempo, Curro si renderà conto di essere veramente innamorato di Martina dopo aver trascorso un picnic da sogno con lei.

Spazio anche a Catalina che scoprirà che Lorenzo ha inserito una postilla molto pericolosa nel contratto sottoscritto con Alonso comunicandolo a quest'ultimo. Secondo la clausola, il conte potrebbe pretendere la restituzione del prestito in qualsiasi momento, pena la cessione di una parte della tenuta se il marchese non avesse il denaro necessario per estinguere il debito.

Jana chiede aiuto a Manuel

Cruz continuerà a tormentare Jana a causa della sua decisione di accudire Jimena nel corso della gravidanza. Esasperata, la cameriera si rivolgerà a Manuel, minacciando di abbandonare le sue mansioni se non intercederà per lei con la marchesa. Non sapendo come risolvere la situazione, il signorino non potrà far altro che chiedere a Cruz di non disturbare più Jana visto che il suo aiuto è fondamentale per la prosecuzione della gravidanza di Jimena.

La marchesa non accetterà facilmente le imposizioni del figlio e controbatterà con fervore fino a quando non deciderà di concedere una tregua alla cameriera per il bene del casato.

Nel frattempo, Jana si recherà nuovamente nella sua vecchia casa per controllare l'armadio che aveva lasciato ben chiuso. Al suo arrivo però, la giovane troverà il mobile con le ante aperte come se qualcuno fosse stato lì in sua assenza.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi precedenti, Curro aveva deciso di non rivelare a nessuno di essere il fratello di Jana per tutelare il suo rapporto con Martina. La cameriera aveva accettato di buon grado la sua decisione, anche perché troppo occupata a gestire le angherie di Cruz. Nel frattempo, Mercedes aveva deciso di lasciare la Promesa, mentre Petra era ritornata ad essere una despota nei confronti dei suoi colleghi di rango inferiore. Infine, Beatrice aveva messo in imbarazzo Alonso baciandolo di fronte a tutti prima di lasciare la tenuta.