Abdulkadir Keskin non ci penserà due volte e sparerà a sangue freddo ad Hamram, uccidendolo sotto gli occhi di Hakan. È quello che emerge scorrendo le anticipazioni di Terra Amara relative al nuovo appuntamento serale in onda il prossimo 2 maggio. Tra le altre cose, alla villa saranno tutti in apprensione per l'improvvisa scomparsa della nonnina Azize.

Abdulkadir e Hakan sulle tracce di Hamran, Azize scompare nel nulla

Il nuovo appuntamento serale del 2 maggio riprenderà dal momento in cui Abdulkadir e Hakan saranno sulle tracce di Hamran, l'uomo che ha minacciato loro e le rispettive famiglie di morte.

Hakan nel frattempo, chiederà aiuto a Fikret per riuscire a ritrovarla. Alla Villa intanto, la nonnina Azize sarà stata affidata alle cure di Cevriye ma la domestica in un momento di distrazione la perderà di vista. Purtroppo questo le costerà caro, visto che la nonnina svanirà nel nulla. Cevriye andrà nel panico e racconterà l'accaduto a Rasit e Gaffur che raduneranno immediatamente i braccianti e organizzeranno le squadre di ricerca. Tutti saranno in pensiero per la scomparsa di Azize e alla fine si verrà a sapere che la nonnina si sarà solo nascosta per non farsi trovare perché offesa da un commento fatto da Cevriye.

Abdulkadir Keskin uccide a sangue freddo Hamran

Nel frattempo Fikret riuscirà a rintracciare Zuleyha e a convincerla a tornare a casa dal marito Hakan.

Altun riuscirà a farsi promettere dal consorte che risolverà la questione di Hamran senza spargimenti di sangue. Poco dopo proprio Gomusoglu e Abdulkadir riusciranno a rintracciare Hamran. Hakan cercherà quindi di convincerlo di non avere nulla a che fare con la morte del padre. Il giovane però non ne sembrerà convinto. A questo punto, in lido del tutto inaspettato, Abdulkadir estrarrà la pistola e sparerà ad Hamran a sangue freddo, uccidendolo.

Hakan non sarà per nulla contento di questo epilogo, visto che aveva promesso a Zuleyha che non ci sarebbe stato nessuno spargimento di sangue. Le anticipazioni rivelano inoltre che Fikret sarà ormai vicino ad incastrare Abdulkadir per l'omicidio di Fekeli. Il testimone Ali Riza infatti, avrà cambiato idea e sarà pronto a confessare dinnanzi a procuratore il ruolo di Taskin nell'assasinio di Ali Rahmet.

Terra amara si avvicina al gran finale

Mancano poche puntate al finale di questa quarta stagione di Terra amara. I fan della soap Tv turca assisteranno agli ultimi episodi nel corso del mese di maggio, anche se non c'è ancora una data certa circa la messa in onda della puntata conclusiva. Si presume che avverrà dopo la metà di maggio ma come accennato, ancora non vi è l'ufficialità in merito. Il pubblico a questo punto, non dovrà perdere nessuno dei prossimi appuntamenti: il giovedì in prima serata e la domenica pomeriggio.