Martedì 3 aprile, Perla Vatiero e Mirko Brunetti sono intervenuti in collegamento nella rubrica di Casa Chi stizzicandosi a vicenda sul tema della reciproca gelosia.

Sebbene i due ex concorrenti del Grande Fratello siano tornati ufficialmente insieme, nel corso del programma visibile sull'account Instagram del magazine Chi condotto da Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri, Perla e Mirko si sono lanciati delle frecciatine reciproche con l'imprenditore a gettare nella mischia il tema della speciale amicizia instaurata dalla 27enne con Alessio Falsone durante il reality.

Il botta e risposta tra Mirko e Perla

Intervenuti a Casa Chi, Mirko e Perla hanno risposto ad alcune domande sul loro percorso nella casa del GF.

Azzurra Della Penna ha chiesto a Brunetti se avesse avvertito un certo fastidio nel vedere la sua ex corteggiata da altri uomini. Il diretto interessato ha ammesso di non avere affatto gradito, anche per questo ha deciso di accettare di tornare nella casa come ospite: "Volevo prendermi il mio tempo per dichiararmi, ma mi sono reso conto che forse non ne avevo più". Successivamente è stato chiesto a Vatiero perché volesse sapere a tutti i costi se Alessio Falsone fosse attratto o meno da lei: "È bello ricevere i complimenti dagli altri. Comunque io sono una persona che tende ad avere un certo distacco, dall'uomo in generale".

A quel punto Mirko ha punzecchiato la fidanzata: "Distacco? Non è sembrato".

"Non penso Mirko. Non ho avuto nessun contatto fisico con quella persona. Non sono una persona che abbraccia e bacia tutti", la replica stizzita di Perla.

Successivamente la vincitrice del GF si è augurata di lavorare in coppia col fidanzato e ha ironizzato a sua volta sulla gelosia che nutre nei confronti di Mirko: "Basta una giacca" ha detto riferendosi al fatto che Brunetti ha partecipato ad un party indossando solo una giacca senza la camicia.

La storia dei 'Perletti'

Mirko Brunetti e Perla Vatiero hanno partecipato all'edizione di Temptation Island andata in onda nell'estate del 2023. Al momento del falò di confronto finale, lui ha deciso di uscire da single per intraprendere una frequentazione con la tentatrice Greta Rossetti. Dal canto suo anche Perla Vatiero ha intrpareso una frequentazione con il tentatore Igor Zeetti, ma tra i due è durata solo poche settimane.

Nei mesi successivi Mirko è diventato un concorrente del GF, ma poco dopo si è ritrovato a vivere sotto lo stesso tetto sia con Greta (nel frattempo diventata ex) che con Perla.

Dopo l'eliminazione di Brunetti, Perla e Greta hanno avuto modo di chiarirsi diventando anche amiche. Poco prima della fine del reality, Perla ha legato molto con Alessio Falsone senza tuttavia lasciarsi mai andare a qualcosa di 'compromettente'. Una volta fuori, i due hanno deciso di tornare insieme.