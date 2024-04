Lunedì 22 aprile, sull'account X de L'Isola dei Famosi è stato pubblicato un video in cui si vede una discussione tra Pietro Fanelli e i suoi compagni di reality. Scendendo nel dettaglio, il naufrago ha ribadito di non volere sottostare alle regole del gruppo: "Io aiuto quando ne ho voglia perché non sono né un robot né una macchina". In qualità di leader della settimana Samuel Peron ha cercato di far ragionare Pietro: "Allora cosa sei venuto a fare qui?".

Lo sfogo di Fanelli

Pietro Fanelli ha ribadito di non essere sbarcato in Honduras per seguire le regole dei suoi compagni di reality: "Io aiuto quando ne ho voglia".

A tal proposito ha spiegato come intende affrontare l'avventura: "Se oggi voglio pescare, pesco per me non per gli altri". Nel momento in cui Samuel Peron ha cercato di fargli capire che non può avere un atteggiamento simile in un programma di sopravvivenza, Fanelli ha ribadito la sua posizione: "Io non sono venuto qui per sacrificarmi, mi sacrifico già nella vita. Se io mi voglio divertire e non voglio fare le cose che mi fanno stare male dov'è il problema? Volete vedermi stare male? Non lo so".

Zuccarello ha riferito che nessuno è mai stato su un'isola deserta e quindi si tratta di un'esperienza nuova per tutti. Dunque è giusto che ogni concorrente collabori con il gruppo per rendere migliore la convivenza forzata.

"Sì, ma scegliete le mansioni che più si adattano a me. Se mi chiedete con gentilezza di aiutarvi lo farò, ma non sono un robot che agisco a mansioni né una macchina da laboratorio", ha replicato stizzito Fanelli. Matilde Brandi invece ha cercato di spiegare all'intellettuale che il suo aiuto potrebbe essere prezioso, visto che essendo giovane ha molta più forza di altri concorrenti.

La reazione degli altri concorrenti

In seguito alla decisione di Pietro, Greta ha fatto una proposta: "Facciamo così: ti crei il fuoco, noi ti diamo la tua porzione di riso e se peschi te lo mangi tu. In questo modo sei autonomo e libero di fare quello che vuoi". Invece Samuel Peron ha chiosato: "Pietro anch'io provengo da una famiglia umile di contadini.

Qui sto mettendo in campo quello che ho imparato da bambino e ho accettato di fare l'isola per imparare cose che non so". Dal canto suo però Fanelli ha replicato: "Ognuno è libero di fare quello che vuole. Io sono venuto qui per portare i miei pensieri, le mie idee. Cosa importa a me di far vedere come si taglia un legno?". "Pietro con i tuoi pensieri puoi andare a fare un dibattito, ma non l'isola. Cosa sei venuto a fare qui?", la replica di Peron.

D'accordo con Greta, Joe Bastianich ha invitato Pietro Fanelli ad accendersi un fuoco per conto suo in modo da potersi gestire in totale autonomia.