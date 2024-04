Nei prossimi episodi di Terra amara Züleyha e Hakan riusciranno finalmente a sposarsi. Tuttavia, la loro felicità non durerà a lungo. Betül, decisa a vendicarsi dell'ex signora Yaman, commetterà un gesto inaspettato: le sparerà. Il suo tentativo di uccidere la nemica, però, fallirà, a spese di Gümüsoglu che morirà per salvare la moglie.

Anticipazioni Terra amara: Hakan salva Züleyha

Prima del gran finale di Terra amara Züleyha e Hakan si uniranno in matrimonio e, almeno all'inizio, andrà tutto bene fino a che l'ex signora Yaman non scoprirà che il consorte le sta nascondendo qualcosa.

La giovane, infatti, vedrà con i suoi occhi che l'uomo è ancora in contatto con Abdülkadir, l'assassino di Alì Rahmet. Hakan non si limiterà soltanto ad incontrarlo, lo aiuterà anche a fuggire dalla prigione dove è rinchiuso per avere ucciso Fekeli. La reazione di Zuleyha sarà molto dura. Amareggiata per essere stata ingannata dal marito, lo caccerà dalla villa. Inutili saranno i successivi tentativi di riconciliazione da parte dell'uomo. Proprio durante uno di questi accadrà la tragedia. Mentre i due staranno discutendo in giardino, sopraggiungerà Betül. Quest'ultima, con in mano una pistola, minaccerà di sparare a Züleyha. Quando la figlia di Sermin premerà il grilletto, però, Hakan farà da scudo col proprio corpo e verrà colpito in pieno petto.

Hakan muore, Betül e Abdülkadir in fuga

Züleyha e Fikret porteranno subito Hakan in ospedale, ma sarà tutto inutile. Per l'uomo non ci sarà più nulla da fare e ai medici non rimarrà altro che dichiararne il decesso. La giovane Altun sarà disperata. Nel frattempo, per evitare di essere arrestata, Betül fuggirà in Siria con Abdülkadir, anch'egli ricercato dalla polizia.

Arrivata ad Aleppo, la giovane Arcan farà l'errore di telefonare a Füsun, l'amica della madre Sermin. Dopo averle rivelato dove si sia rifugiata, le lascerà il numero di telefono dove la madre potrà rintracciarla. Nonostante le abbia detto di mantenere il segreto, Füsun tradirà Betül e riferirà tutto a Züleyha e Fikret. Questi ultimi partiranno per la Siria.

Giunti ad Aleppo, grazie al numero di telefono ricevuto da Füsun, troveranno l'indirizzo dove si trovano i due fuggiaschi. Dopo averli colti di sorpresa, li costringeranno a tornare in Turchia dove verranno processati per gli omicidi commessi.

I tanti lutti di Züleyha, la sfortunata protagonista di Terra amara

L'eroina di Terra Amara, Züleyha, nel corso della serie ha subito diverse perdite. Prima ha perso Hünkar, la donna che considerava una madre. Poi è stata la volta del suo più grande amore, Yilmaz, morto in un incidente d'auto. Quando sembrava che tutto stesse andando bene accanto a Demir, anche quest'ultimo è deceduto, ucciso da un gruppo di banditi che avevano assaltato la villa. Successivamente la protagonista ha subito due grandi lutti per la perdita della confidente Saniye e della migliore amica Gulten.