Il giorno successivo all'ultima registrazione di Uomini e donne sono trapelate nuove anticipazioni su quello che è successo in studio. La blogger Gemma Palagi ha usato i social network per informare fan e curiosi del fatto che Aurora Tropea e Gemma Galgani hanno litigato a lungo per alcune storie di Instagram in cui si sarebbero punzecchiate a vicenda. Maria De Filippi si è inserita nella discussione per rimproverare le dame e in particolare chi sceglie di battibeccare su un argomento così futile.

Tensione agli Elios per i social

La mattina del 9 aprile Gemma Palagi ha condiviso sul suo profilo Instagram nuove anticipazioni sulla registrazione di U&D che si è svolta lunedì scorso.

La blogger ha svelato che in studio non sono mancati i momenti di tensione soprattutto quando Jasna ha attaccato Giulia per alcune storie che avrebbe pubblicato sul suo profilo social per spiegare che parteciperebbe al dating-show solo per visibilità e non per cercare l'amore.

Questo battibecco ha innescato un'accesa lite tra altre due dame del parterre: Aurora e Gemma hanno discusso a lungo sempre su quello che entrambe posterebbero sui social per punzecchiarsi.

Chi ha assistito alla riprese dell'8 aprile, inoltre, racconta che Maria si è arrabbiata soprattutto con Tropea per la futilità dell'argomento che aveva scelto per scontrarsi con Galgani. La conduttrice di Canale 5, dunque, pensa che nessuno dovrebbe litigare per Instagram, tantomeno persone adulte che fanno parte del cast.

Le perplessità di Ida sui suoi corteggiatori

Sempre tra i nuovi spoiler delle riprese di U&D dell'8 aprile ci sono i commenti di Ida sulle ultime esterne che ha fatto con i suoi spasimanti.

Anche se si è trovata bene sia con Mario che con Pierpaolo, infatti, la tronista ha ammesso di non credere al cento per cento a nessuno dei due e per questo li ha invitati a darsi da fare per dimostrarle che ci tengono davvero a lei.

Platano ha spiegato che entrambi i corteggiatori non le arrivano totalmente a livello emozionale e questo dipenderebbe dal modo con il quale si approcciano a lei dentro e fuori dagli studi Elios.

Oltre un'ora della registrazione che si è svolta lunedì scorso, infatti, è stata dedicata al trono di Ida e alle perplessità che continua ad avere sui due uomini che sta frequentando davanti alle telecamere.

Gli scontri con Gianni e le altre dame

Tornando ad Aurora e alla lite che ha avuto con Gemma nel corso della registrazione di U&D dell'8 aprile, i fan sapranno sicuramente che si è già scontrata con diversi componenti del cast nelle varie edizioni alle quali ha partecipato.

Le discussioni più accese Tropea le ha avute con Gianni Sperti, ovvero l'opinionista che non perderebbe l'occasione per punzecchiarla sulle brevi frequentazioni che ha con i cavalieri del parterre.

La dama romana, però, ha battibeccato anche con alcune colleghe per quello che pubblicherebbero contro di lei sui social; proprio come è accaduto lunedì scorso, anche in passato Maria è intervenuta per criticare e rimproverare chi sceglie di litigare su argomenti così leggeri come i contenuti che vengono postati su Instagram.