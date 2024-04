L'avventura di Ida a Uomini e donne è in bilico da più di una settimana e tra gli spettatori c'è chi pensa che presto ci sarà un colpo di scena. Una teoria dei fan che sta circolando sul web sostiene che Platano potrebbe lasciare il trono senza fare la scelta e questo le assicurerebbe un posto nel parterre femminile della prossima edizione. Attualmente la tronista ha un solo corteggiatore, perché Mario Cusitore è stato eliminato nel corso della registrazione di questo lunedì.

Ipotesi sul finale di stagione

Mentre in tv veniva trasmessa una puntata di U&D in cui Ida si lamentava dei suoi corteggiatori, dicendo che potrebbe uscire dal programma senza di loro, sui social network circola una teoria.

Sotto a uno dei post che la pagina X di U&D ha caricato il 22 aprile si può trovare il seguente commento: "Ida lascia il trono e a settembre rientra nel parterre".

La probabilità che Platano abbandoni la trasmissione da sola al momento è alta, perché Mario è stato eliminato e la conoscenza con Pierpaolo è rimasta in stand-by.

La tronista attualmente si trova con un solo pretendente a poco più di un mese dalla fine della stagione, quindi è improbabile che la redazione convochi nuove persone per un incontro al buio.

Le critiche social alla tronista

Il trono di Ida è iniziato a metà novembre e su X c'è chi si dice stanco di assistere sempre ai soliti siparietti da mesi.

"Lei è fasulla", "La peggiore scelta che abbiate mai fatto, non so cosa vi leghi tanto a lei", "Dovrebbe scendere dal piedistallo, nella vita si deve dare oltre che ricevere", "Per me non le piace nessuno, o meglio un po' le piace Mario ma sa che la prende in giro", "Che andasse a casa, questo trono è finto", queste sono alcune delle critiche che i fan hanno rivolto a Platano il 22 aprile.

Decisive le riprese del 23 aprile

A distanza di una settimana dalla registrazione alla quale Ida non ha partecipato volutamente, non si è ancora capito se continuerà l'avventura a U&D oppure no.

Le anticipazioni annunciano che Ida ha mandato via Mario perché ha saputo che ha davvero incontrato una ragazza in un B&B, come si vociferava.

Questo lunedì, però, non è stato fatto alcun accenno alla conoscenza tra Platano e Pierpaolo (lui non è nemmeno entrato in studio), quindi non si sa come si evolverà il loro rapporto dopo l'eliminazione di Cusitore.

Martedì 23 aprile ci sarà un'altra registrazione e Ida potrebbe dire se ha deciso di ritirarsi oppure se continuerà a ricoprire il ruolo di tronista fino alla fine dell'edizione.