Nella puntata di Un posto al sole di lunedì 15 aprile Viola festeggerà il suo quarantesimo compleanno e per l'occasione Damiano le farà un regalo molto prezioso preso in gioielleria. Tale gesto generoso farà riavvicinare la coppia, ma manderà in crisi Rosa che, in tanti anni, non ha mai ricevuto nessuna attenzione simile dal marito.

Il compleanno di Viola

Lunedì 15 aprile Viola (Ilenia Lazzarin) compirà quarant'anni. Tale data è stata già utilizzata in passato per festeggiare il compleanno di questo personaggio anche nel 2002 quando una giovanissima Bruni festeggiò i suoi 18 anni.

Un particolare che conferma la cura dei dettagli di Upas, che cerca sempre di rispettare una timeline reale.

In quell'occasione il cast, quasi al completo, fu coinvolto in una festa grandiosa caratterizzata dalla presenza di numerose comparse e di una scena, immaginaria, ambientata in una sala da ballo fiabesca. A distanza di anni le cose sono molto cambiate sia per il budget che per la trama: questa volta le cose andranno in modo diverso.

Il bel gesto di Damiano e la delusione di Rosa

Viola questa volta non sarà in vena di festeggiamenti e nonostante l'insistenza di Ornella (Marina Giulia Cavalli) e Raffaele (Patrizio Rispo) sembrerà intenzionata a non celebrare l'evento. In particolare, la donna penserà che una festa senza il suo papà potrebbe rattristare Antonio (Eduardo Scarfora).

Quello che Viola non sa però è che Damiano (Luigi Miele) le sta preparando una sorpresa.

Le anticipazioni rivelano che Renda acquisterà un prezioso braccialetto in gioielleria per la sua amata. Tale gesto non passerà inosservato a Rosa (Daniela Ioia) che constaterà, con profonda amarezza, che in tanti anni di matrimonio lei non hai ricevuto tali attenzioni dal suo ex.

Tale evento farà da apripista a una decisione molto sofferta della donna, che chiederà a Damiano di lasciare il suo appartamento ritenendo, a torto, che la propria presenza non sia più necessaria per la sua incolumità.

Un posto al sole, anticipazioni 15 aprile: festeggiamenti al Vulcano

Una foto promozionale che sta girando in rete, mostra Viola e la sua famiglia intenti a celebrare 40 anni della donna a Palazzo Palladini, tuttavia i festeggiamenti avverranno solo in seguito.

Le anticipazioni rivelano infatti che Damiano sorprenderà Viola, al lavoro, portandole il braccialetto appena acquistato in gioielleria e un mazzo di fiori.

Renda però non si limiterà a questo, il poliziotto infatti organizzerà per la sua amata una cena al Vulcano, grazie anche alla complicità di Diego (Francesco Vitiello). I due passeranno così una giornata romantica, mentre Eugenio e Rosa dovranno accettare la fine del rapporto con i rispettivi ex.