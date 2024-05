Cambio programmazione per Endless Love nella programmazione di venerdì 24 maggio. L'appuntamento con la soap opera è confermato oltre che in daytime anche nella fascia di seconda serata con una nuova puntata in prima visione assoluta ma, questa volta, muterà l'orario di inizio.

La messa in onda, infatti, è prevista alle 23.20 e non invece alle 23.35 circa come è accaduto in queste ultime settimane con la messa in onda subito dopo l'appuntamento serale con Terra amara in prima visione assoluta.

Cambio programmazione per Endless Love: la soap anticipa venerdì 24 maggio

Il palinsesto del venerdì sera di Canale 5 per tutto il mese di maggio continuerà a essere caratterizzato dalla combo composta da Terra Amara ed Endless Love.

Le due soap terranno compagnia al pubblico della fascia serale e per il prossimo venerdì 24, ci sarà una variazione di messa in onda per la soap che vede protagonisti Nihan e Kemal, dato che verrà anticipato l'orario di partenza.

L'appuntamento è fissato alle 23.20, dopo una puntata leggermente più breve della soap opera turca Terra amara che si avvia verso il gran finale di sempre.

Previsti sempre due episodi inediti di Endless love

Anche il prossimo venerdì sono previsti due episodi inediti di Endless love: la messa in onda terminerà alle 00.48 circa, quando poi ci sarà il Tg5 della notte.

A tali appuntamenti si aggiungerà quello confermato del primo pomeriggio, in onda dalle ore 14.10 alle 14.45 circa.

Un esperimento decisamente fortunato per la rete che, grazie alla soap programmata in seconda serata, è riuscita a garantirsi un'ottima media di spettatori.

Quasi 1,8 milioni hanno seguito la prima puntata di venerdì 10 maggio, pari a uno share che ha sfiorato la soglia del 19% complessivo con picchi del 22% durante la messa in onda, superando così la concorrenza Rai con L'Acchiappatalenti.

Nihan accompagna Leyla all'asta per la casa: trame delle puntate di venerdì 24 maggio

Le anticipazioni de due nuovi episodi di venerdì prossimo rivelano che Kemal deciderà di andare a trovare Ozan per fargli una proposta: darà a lui e Zeynep tutto l'aiuto economico di cui hanno bisogno a condizione però che lascino al più presto la casa e tengano le distanze da Emir e dai suoi veleni.

Intanto Nihan si offrirà di accompagnare Leyla all'asta per la casa: durante il tragitto in auto, però, si ritroveranno vittime di un tamponamento. Entrambi saranno sprovvisti di documenti e finiranno così nei guai: sarà necessario l'intervento della polizia per risolvere la questione.