In Endless love Asu vorrà separare Kemal e Nihan, e per farlo sarà disposta a mettere in mezzo anche Zeynep. Asu ha in mano il video che prova come la ragazza abbia ucciso Ozan e, dopo vari tentennamenti da parte di Emir, avrà il suo "lasciapassare" per inviare a Kemal e Nihan il filmato. È ovvio che sia Kemal che Nihan rimarranno scossi quando vedranno quelle immagini, ma entrambi avranno il coraggio di denunciare Zeynep alla polizia?

La perfida complicità di Asu ed Emir: vogliono separare Kemal e Nihan

Asu ed Emir saranno complici, e il loro obiettivo sarà solo uno: separare Kemal e Nihan.

Asu avrà un'idea: usare il fatto che Zeynep abbia ucciso Ozan, Nihan non riuscirebbe a stargli vicino sapendo che la sorella di Kemal abbia ucciso suo fratello. Emir non sarà tanto d'accordo in merito a questa cosa e chiederà alla sorella di non procedere con il suo piano.

Lei, però, riuscirà a fargli cambiare idea in occasione del primo compleanno di Deniz. Kemal vorrebbe festeggiare la bambina a casa della sua famiglia, ma anche Emir ha organizzato una festa. Nihan non vorrà deluderlo così, dopo la festa a villa Kozcuoğlu, porterà la bambina a casa Soydere. Kemal chiederà a Zehir di sorvegliare Emir, in maniera tale da non fargli scoprire dove si trovino Nihan e la bambina.

Asu spia Nihan e Kemal fuori casa Soydere

Fuori casa Soydere, però, ci sarà un'altra persona: Asu. Farà un video che immortala Nihan e Deniz mentre entrano a casa di Kemal. Lo manderà a Emir dicendogli: "Ecco una prova, sei ancora sicuro che vuoi aspettare?". Emir non la prenderà bene, così dirà alla sorella di agire secondo i suoi piani.

La ragazza sarà in compagnia di Tufan, che ordinerà a un bambino di consegnare una chiavetta usb a Kemal. Il bambino andrà a casa Soydere, consegnerà il tutto a Kemal, che deciderà di guardare il contenuto con il computer della sorella. La visione non sarà delle migliori.

Kemal ha la conferma: Zeynep ha ucciso Ozan

Il video riguarda il momento in cui Zeynep ha soffocato con un cuscino Ozan.

Si vedrà chiaramente che il ragazzo smette di respirare. Kemal andrà in crisi, la sorella gli ha taciuto una verità così importante per tutto questo tempo. Nihan lo vedrà pietrificato e vorrà capire che cosa sia successo, Kemal però non le permetterà di vedere quel video. In quello stesso attimo, però, Nihan riceverà un messaggio sul cellulare: qualcuno le ha inviato il medesimo video.

In realtà i due aveva già intuito che dietro l'omicidio di Ozan potesse esserci la mano di Zeynep e la stavano anche per scoprire, ma all'ultimo minuto Emir ha deciso di salvarle la pelle. Questo perché aveva appena scoperto che la ragazza aspetta un figlio da lui.