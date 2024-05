Zeynep minaccerà di lanciarsi da una scogliera nella puntata di Endless Love di sabato 18 maggio, ma Ozan arriverà in tempo per salvarla. Le anticipazioni spiegano che la ragazza dirà che non vede speranze per il suo futuro con Ozan, perché tutti sono contro di loro e lui le proporrà di scappare insieme e sposarsi di nascosto. "Se sarai con me, io sarò contro tutti", dirà Ozan a Zeynep che lo abbraccerà e accetterà la proposta di nozze.

Il regalo speciale di Zeynep a Ozan

Zeynep si recherà ad un appuntamento con Ozan che sarà entusiasta di rivederla.

La ragazza, però, avrà un atteggiamento cupo e gli dirà che è andata solo a dirgli addio. Ozan sarà più ottimista verso il futuro, ma Zeynep sarà scettica e non avrà molte speranze per loro. La ragazza prenderà una cornice vuota dalla sua borsa e la regalerà a Ozan, dicendogli che potrebbe essere l'ultima volta in cui si vedono. "Forse al momento non significa niente per te", dirà Zeynep, "Ma sarà riempita molto presto". Ozan non capirà le parole della ragazza e le prometterà che presto riempiranno insieme quello spazio vuoto. Quando Ozan resterà da solo, riceverà un messaggio molto preoccupante da parte di Zeynep: "Forse in un'altra vita saremmo stati insieme, ma non in questa. Ti ho dato una cornice vuota che sarà riempita".

Le parole della ragazza faranno pensare al peggio, perché Zeynep saluterà Ozan dicendo che il suo ultimo sguardo sarà per lui e gli invierà una foto di lei sulla scogliera.

La paura per il messaggio di Zeynep

Ozan capirà subito che Zeynep vuole farla finita e si precipiterà di corsa da lei. Il ragazzo arriverà in taxi mentre Zeynep vedendolo arrivare si avvicinerà di più al mare per far credere di avere davvero delle cattive intenzioni.

Ozan urlerà terrorizzato, implorando Zeynep di fermarsi e le dirà che le starà accanto. Dopo averla salvata, il fratello di Nihan dirà a Zeynep che per lei è disposto a tutto e non gli importa nulla se nessuno approverà la loro unione. "Se sarai con me, io sarà contro tutti" dirà Ozan prima di proporre a Zeynep di scappare insieme e sposarsi di nascosto.

La sorella di Kemal abbraccerà il ragazzo e accetterà la sua proposta.

La delusione da parte di Emir e il ritorno di Zeynep

Nelle puntate precedenti, Zeynep ha cambiato totalmente la sua vita. Dopo essersi infatuata di Emir ha interrotto la relazione con Salih e ignorato la corte di Ozan per dedicarsi solo all'imprenditore che le aveva promesso una vita insieme. Emir, tuttavia, ha solo approfittato della buona fede della ragazza e dopo averla sedotta l'ha umiliata e cacciata per ferire Kemal. A quel punto Zeynep si è ritrovata nuovamente da sola e per rimediare ai suoi errori ha telefonato a Ozan riallacciando i rapporti con lui.