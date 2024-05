Questo lunedì 13 maggio va in onda su Canale 5 una nuova puntata de L'Isola dei Famosi, il reality show condotto da Vladimir Luxuria, con il supporto di Elenoire Casalegno, inviata in Honduras e dei due opinionisti in studio Sonia Bruganelli e Dario Maltese.

La grande novità della serata sarà rappresentata dagli ingressi di tre nuovi concorrenti che sbarcheranno in Honduras: Dario Cassini, attore e comico romano che si è fatto conoscere al grande pubblico a Colorado e Zelig, Linda Morselli diventata famosa per la sua relazione con Valentino Rossi e la modella Karina Sapsai.

Non è escluso che i tre possano cambiare degli equilibri che sono già precari per via delle tante pensioni e del cibo che manca.

Tre concorrenti a rischio eliminazione

Accanto ai nuovi ingressi andrà in scena anche una nuova eliminazione, il pubblico ha avuto modo di votare da casa per tutta la settimana. A rischio di lasciare per sempre il gioco e tornare in Italia, ci sono: Samuel Peron, Rosanna Lodi e Arthur Dainese. Si tratta di tre nomi davvero molto forti che per un motivo o per l'altro, sono riusciti anche a dividere il gruppo, per questo qualsiasi sia l'uscita di scena influirà sulle dinamiche del gioco.

A differenza del passato, in questa edizione dell'Isola dei Famosi, non è previsto l'approdo su un'ultima o seconda spiaggia: si tratta di un tema che in più di una occasione anche la conduttrice Vladimir Luxuria ha voluto precisare, invitando i naufraghi nel dare il meglio di sé stessi nel corso della gara e di non aspettarsi salvataggi di fortuna, particolare che invece ha sempre contraddistinto il gioco in passato.

Isola dei Famosi: è attesa per il nuovo leader di puntata

Per finire, poi, nella serata ci sarà spazio a nuove sfide che decreteranno il nome del nuovo leader di puntata e anche di coloro che saranno mandati nuovamente in nomination e che quindi il prossimo lunedì saranno a rischio eliminazione.

Al momento i naufraghi sono stati divisi in due squadre, è quindi possibile che i leader di puntata possano essere due come la settimana scorsa, uno per la squadra rossa e un secondo per la squadra blu.

L'Isola 2024 ha superato il giro di boa

È stato intanto superato il "giro di boa" per questa edizione 2024, che nonostante gli ascolti non troppo gratificanti, ha già fatto parlare molto di sé non solo per le prove e i tanti colpi di scena, ma anche per gli abbandoni di Peppe Di Napoli, Dario Radini Tedeschi e per l'espulsione di Francesco Benigno.

Inizialmente sembrava che il reality dovesse finire a giugno, ma da qualche giorno è iniziata a circolare la possibilità che la finale sia il 28 maggio, anche se per il momento manca l'annuncio ufficiale.