Murat Ünalmış, il Demir Yaman di Terra Amara, torna in tv con La rosa della vendetta a partire da venerdì 7 giugno, in prima serata su Canale 5. Si tratta di una serie tv romantica e appassionante in cui non mancherà l'azione. Tra i due protagonisti Gülcemal e Deva nascerà una passione travolgente, che potrebbe guarire le ferite di un'infanzia difficile. L'attrice che interpreta Deva, Melis Sezen, è già nota in Italia per il suo ruolo di Deren in Come sorelle.

Un passato difficile per Gülcemal, che cerca vendetta

Una nuova serie turca è pronta a conquistare il pubblico di Canale 5 e vedrà protagonista Murat Ünalmış, l'attore che ha interpretato Demir Yaman in Terra Amara.

Tutto ruoterà intorno alla storia di Gülcemal Şahin, ossessionato da un'infanzia difficile caratterizzata dall'abbandono di sua madre Zafer. Quest'ultima, costretta a un matrimonio senza amore, lascerà il marito Saim con i due figli Gülcemal e Gülendam per seguire il suo grande amore Mustafa. Il dolore sarà forte per Saim, che si toglierà la vita e Gülcemal vendicherà la morte del padre uccidendo il compagno di sua madre. Zafer in punto di morte lancerà una maledizione contro il protagonista, destinato a non trovare l'amore per il resto della sua vita. Gülcemal si convincerà che le parole dell'uomo abbiano creato per lui un destino infelice e studierà un modo per vendicarsi della madre, che vedrà come l'unica causa dei suoi tormenti.

Tutto, però, cambierà quando il protagonista incontrerà Deva, che catturerà subito il suo cuore.

L'amore improvviso tra Gülcemal e Deva

Gülcemal sarà abbagliato dalla bellezza di Deva e si innamorerà di lei, inconsapevole delle sue origini. La ragazza è la figlia adottiva di Zafer e trai i due inizierà una storia travolgente, di amore e odio.

Deva riuscirà a cambiare Gülcemal e a placare in lui la sete di vendetta contro la madre. L'amore riuscirà a vivere sull'odio? Sicuramente non sarà così semplice e i protagonisti dovranno superare molti ostacoli. La serie tv si divide in 13 puntate e sarà trasmessa in prima serata su Canale 5. Il personaggio di Deva è interpretato dall'attrice Melis Sezen, già nota al pubblico italiano per aver interpretato Deren nella serie televisiva Come Sorelle.

Murat Ünalmış ha conquistato con il suo Demir

I due protagonisti sono già noti dal pubblico italiano e questo fa sperare in grandi ascolti per l'estate di Canale 5. In particolare Murat Ünalmış è il preferito di molti fan di Terra amara per il personaggio di Demir Yaman. Protagonista assoluto delle prime tre stagioni della soap turca, Demir si è presentato al pubblico come un personaggio malvagio e senza scrupoli, ma l'amore per Zuleyha ha saputo cambiare il suo carattere, tanto da renderlo uno dei più amati.