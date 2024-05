La notizia che sia Ida Platano che Mario Cusitore hanno partecipato all'ultima registrazione dell'edizione 2023/2024 di Uomini e donne ha dato il via alle prime supposizioni su quello che potrebbe accadere dopo la pausa estiva. Su X, in particolare, alcuni fan si sono esposti per ipotizzare che la tronista e il corteggiatore potrebbero tornare in studio, ma in ruoli differenti rispetto a quelli che hanno ricoperto in questi mesi: la teoria più gettonata sui social è che i due potrebbero essere dama e cavaliere del parterre della prossima stagione.

Ida e Mario tornano in studio nell'ultima registrazione della stagione di U&D

Nel corso delle riprese di U&D del 6 maggio [VIDEO] Ida e Mario si sono detti addio, almeno questa è stata la sensazione che i presenti hanno avuto vedendo i due confrontarsi in studio per l'ultima volta in questa stagione tv.

Le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni hanno un po' sorpreso i fan perché in pochi si aspettavano il ritorno di Platano e Cusitore agli Elios, soprattutto perché lei ha abbandonato il trono e lui è stato eliminato da più di due settimane.

Maria, però, ha scelto di chiudere l'edizione 2023/2024 invitando due protagonisti assoluti e aggiornando il pubblico su cosa intendono fare durante le vacanze: la parrucchiera ha rifiutato il corteggiatore ed è tornata a casa da sola.

Tra i tanti spettatori che hanno commentato gli spoiler di lunedì scorso sui social c'è anche chi ha già fatto le prime supposizioni su quello che potrebbe succedere a fine agosto, ovvero quando ricominceranno le registrazioni del dating-show e sarà presentato il cast della nuova stagione.

I commenti dei fan dopo le ultime anticipazioni

Al termine delle riprese di U&D del 6 maggio, dunque, su X sono apparsi tanti commenti sul futuro di Ida e Mario, secondo molti fan ancora nel cast del programma di Canale 5.

"I due presenti nell'ultima registrazione per chiudere il cerchio con un confronto ma sicuramente li rivedremo in studio ma in vesti diverse", "Palese che a settembre saranno tutti e due nel parterre", "Tutto progettato a tavolino per farli tornare a settembre", "Non ce ne libereremo mai", "Sicuro andrà così, ci scommetterei tutto", si legge sui social network in queste ore.

Tra gli spettatori del dating-show, però, c'è anche chi non esclude che la redazione potrebbe proporre a Mario lo stesso ruolo che ha ricoperto Ida negli ultimi sei mesi: "Aspettiamoci lui sul trono a settembre, lo vogliono troppo e tanta altra gente è stata mandata via per molto meno".

Insomma gran parte del pubblico è convinta che dopo l'estate sia Platano che Cusitore saranno nel cast della nuova edizione, che sia come dame e cavaliere o come tronista sembra non fare la differenza per chi segue la trasmissione.

Ultime puntate della stagione

Ida e Mario sono stati tra i protagonisti indiscussi dell'edizione di U&D che secondo Lorenzo Pugnaloni dovrebbe concludersi il 24 maggio prossimo.

Anche se le registrazioni sono finite lunedì scorso, infatti, il dating-show continuerà a far compagnia al pubblico per qualche altra settimana con puntate ricche di colpi di scena.

Gli spettatori di Canale 5, infatti, in questi giorni assisteranno all'eliminazione di Cusitore, al ritiro di Pierpaolo e all'addio di Platano al trono il tutto dopo che lo speaker radiofonico ammetterà di essere stato nel bed&breakfast con Melissa, la ragazza con la quale è stato visto a Napoli all'inizio di aprile.