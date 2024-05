Ernesto Russo parla dopo il suo addio a Uomini e donne, avvenuto a causa di una serie di segnalazioni riguardanti delle frequentazioni con altre dame fuori dallo studio del talk show Mediaset.

Una situazione che lo ha portato ad abbandonare il trono over, ma in queste ore ha scelto di spiegare la sua verità in una intervista con Lorenzo Pugnaloni, dove ha ribadito di non essersi pentito di quello che ha fatto e di essere rimasto in buoni rapporti con la redazione. In merito alle segnalazioni sospetta che sia stata Barbara a inviarle.

La verità di Ernesto dopo l'addio a Uomini e donne over

L'uscita di scena di Ernesto dal cast della trasmissione si è concretizzata con la puntata di U&D trasmessa lunedì 20 maggio su Canale 5.

Il cavaliere del trono over si è preso le sue colpe per gli incontri avvenuti con un'altra donna fuori dal contesto televisivo, preferendo abbandonare il parterre nonostante ritenga di non aver sbagliato.

"Non devo chiedere scusa. Mi sono comportato in modo sincero e onesto anche se ho avuto rapporti intimi fuori dal programma, ma non ero fidanzato con nessuno", ha ribadito Ernesto nell'intervista a Pugnaloni.

Il cavaliere ha ammesso di avere dei sospetti sul fatto che sia stata Barbara, con la quale in passato c'è stata una frequentazione, a inviare le segnalazioni alla redazione.

'Secondo me è stata Barbara a inviare queste segnalazioni', la frecciatina di Ernesto

"Secondo me è stata Barbara a inviare queste segnalazioni. Il giorno prima mi ha detto che aveva delle foto di me in spiaggia con una ragazza. Più volte durante il mio percorso ha fatto delle segnalazioni sul mio conto alla redazione", ha ammesso il cavaliere.

"Io non rimpiango nulla di quello che ho fatto. Con Barbara c'è stata una fase di conoscenza, io all'interno del programma ho avuto frequentazioni con varie donne senza nemmeno un bacio. E queste donne dopo due/tre uscite erano disperate e piangevano. Io mi chiedo: come è possibile una cosa del genere?", ha aggiunto ancora Ernesto.

"Sono in ottimi rapporto con la redazione, parlando con loro non mi sono pentito di nulla perché non sento di aver sbagliato", ha chiosato il cavaliere, precisando di non aver interrotto i contatti con gli autori del talk show.

I fan sperano di non rivederlo a settembre

Intanto il pubblico da casa che commenta la trasmissione sui social ha accusato Ernesto di aver mancato di rispetto alla redazione e alla conduttrice, ripetendo lo stesso copione di Mario Cusitore.

In vista della prossima edizione del talk show c'è chi si augura che Maria De Filippi possa fare a meno di queste persone nel cast e puntare su volti nuovi che sono realmente interessati a cercare l'anima gemella.