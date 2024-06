Ozan riceverà in carcere le foto del bacio di Emir e Zeynep e andrà su tutte le furie nelle prossime puntate di Endless Love. Le anticipazioni spiegano che il ragazzo sarà sconvolto e telefonerà a sua moglie in preda alla disperazione: "Mi disgusti", le dirà spiegando di aver capito troppo tardi tutti i suoi inganni . Ozan giurerà a Zeynep che appena uscirà dal carcere di vendicherà di lei a qualunque costo.

L'arresto di Ozan al fidanzamento di Kemal e Asu

Le strade di Nihan e Kemal sembreranno divise irrimediabilmente tanto che Soydere farà la proposta di nozze ad Asu.

Durante la festa di fidanzamento di Kemal succederà di tutto e le vite dei fratelli Sezin cambieranno per sempre. Nihan perderà i sensi e finirà in ospedale, mentre Ozan tenterà di fuggire all'estero con Zeynep ma sarà fermato dalla polizia. Il ragazzo sarà incarcerato per l'omicidio di Linda e la sua tentata fuga non giocherà a suo favore. Il giovane Sezin non demorderà, soprattutto al pensiero di avere Zeynep fuori ad aspettarlo con il loro bambino in grembo. Per Ozan, tuttavia, anche le ultime speranze saranno distrutte dall'arrivo di una lettera indirizzata a lui. Qualcuno farà passare una busta sotto la porta della cella di Ozan e quando il ragazzo la aprirà scoprirà un'amara verità. Le foto di Emir e Zeynep che si baciano non lasceranno spazio a dubbi e il fratello di Nihan sarà disperato all'idea di essere stato preso in giro per mesi.

L'amara verità di Ozan e le lacrime di Zeynep

Guardando le foto di Emir e Zeynep, Ozan non potrà fare a meno di pensare a Vildan e tutte le volte che la donna l'aveva messo in guardia da sua moglie. Il ragazzo avrà una crisi e inizierà ad urlare tirando calci alla porta della sua cella e chiederà di fare una telefonata. Ozan chiamerà Zeynep e le dirà tutto quello che prova in quel momento.

"Ti ho amato così tanto da non vedere il tuo gioco", urlerà il ragazzo, "Mi hai usato". Zeynep resterà senza parole e proverà a calmarlo, ma Ozan sarà fuori di sé: "Il bambino è di Emir, vero?". La sorella di Kemal continuerà a negare fino a quando suo marito non le rivelerà di aver ricevuto le prove del suo tradimento: "Ho visto le foto che sono state scattate, mi disgusti!".

Zeynep scoppierà in lacrime, mentre Ozan giurerà vendetta appena uscirà dal carcere.

Zeynep aveva proposta la fuga all'estero

Nelle scorse puntate Ozan è stato ammanettato con Emir per il presunto omicidio di Linda a causa della denuncia di Kemal. Dopo l'interrogatorio, il ragazzo e suo cognato sono stati rilasciati in attesa del processo, con l'obbligo di non lasciare la città per nessun motivo. Zeynep, tuttavia, ha spinto suo marito ad organizzare una fuga all'estero per non rischiare di crescere il loro bambino senza un padre. Come sempre, la sorella di Kemal ha convinto facilmente Ozan a fare quello che desiderava.