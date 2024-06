Le anticipazioni sul finale di Endless love (titolo originale Kara Sevda) sono amare: Kemal morirà rinunciando alla sua vita per salvare quella di Nihan. La colpa sarà di Emir che, annebbiato dalla rabbia nei confronti dell'amore di Sezin per il suo rivale, escogiterà un piano per eliminare entrambi.

La morte dj Kemal in Endless love

Per Nihan e Kemal non ci sarà affatto un lieto fine e non trionferà l'amore. Le loro vite si riuniranno solo per un brevissimo periodo, dopo che Sezin otterrà il divorzio dall'odiato marito. Emir ovviamente non si rassegnerà e macchinerà un piano per distruggere sia Nihan che Soydere.

Emir farà in modo che la vita di Nihan sia appesa a un filo, rapendola e portandola in un terrendo dove sono state sotterrate delle mine. Kemal riuscirà però a farsi dare le indicazioni utili a far oltrepassare alla sua amata il percorso minato, per poi chiamare la polizia con a capo Hakan.

Grazie al coraggio di Soydere, Nihan si salverà e tutto sembrerà risolversi ma così non sarà, perché Kemal morirà.

Kemal perde la vita per salvare Nihan

Nihan non vorrà lasciare Kemal, ma la polizia le dirà che ormai non c'è più nulla da fare e che le mine non verranno disinnescate.

Hakan avrà il difficilissimo compito di portare via Nihan, altrimenti morirebbero tutti a causa dell'esplosione delle mine. Ci sarà un ultimo intenso dialogo tra i due innamorati.

Kemal dirà a Nihan che le ha lasciato una lettera nella libreria, scritta tempo fa, come testimonianza eterna del suo amore. Ci sarà quindi un ultimo saluto e i loro destini si separeranno per sempre.

La delusione per il finale amaro della soap turca

Da tempo sono state divulgate in Italia le anticipazioni riguardo la morte di Kemal e i fan della dizi turca hanno riempito di commenti i social non nascondendo il proprio disappunto.

Una fan scrive su una pagina dedicata alla soap: ''Ma perché non fate morire ogni tanto anche una protagonista femminile? Tutti gli uomini si sacrificano, sarebbe ora che gli autori la smettessero con questa carneficina, vogliamo un lieto fine una volta per tutte''.

Un'altra telespettatrice, saputo come finisce Endless love, ha invece commentato: ''Ma gli autori una dose di felicità no?

Sempre morti, non ne possiamo più''. Dello stesso tenore è un altro commento: ''Ma un finale più allegro no? E perché far morire sempre gli attori principali, possibile che non ci sia mai una gioia?''.