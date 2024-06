Le trame spagnole de La Promessa in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Carlos Orengo (Ramon Ibarra) prenderà una decisione molto sofferta dopo che una cena con Casilda e con Candela (Teresa Quintero) finirà male: l'insegnante metterà fine alla propria storia d'amore, rendendosi conto dell'incompatibilità caratteriale tra sua figlia e la cuoca.

La cena tra Casilda, Candela e Carlos finisce male

Candela accetterà di diventare la moglie di Carlos prima di scoprire che dovrà trasferirsi nel nord della Spagna, dove Casilda ha trovato un'occupazione lavorativa ben retribuita: l'insegnante chiederà alla donna di accompagnarlo, non volendo che la figlia parta da sola.

Dopo qualche giorno di riflessione, Candela deciderà di accettare di partire con il promesso sposo, grazie anche ai consigli di Simona. Per questo motivo, la cuoca proverà a stabilire un rapporto con Casilda, nonostante sia a conoscenza che talvolta ha maltrattato Carlos anche fisicamente.

Candela quindi acconsentirà a trascorrere una serata insieme al maestro e a Casilda: una cena che si rivelerà un disastro e nella quale la cuoca farà fatica a nascondere il proprio disappunto verso la futura figliastra.

Carlos decide di lasciare Candela

Carlos farà allora recapitare una lettera a Candela il giorno stabilito per la partenza: il maestro informerà la cuoca di aver capito che lei e Casilda non possono vivere sotto lo stesso tetto.

L'uomo inoltre farà capire a Candela di aver compreso che non può abbandonare i colleghi de La Promessa in quanto li considera come la sua famiglia. Per questo motivo, Carlos non vorrà condannarla a un futuro infelice al suo fianco e le comunicherà di voler troncare la relazione: la donna rimarrà molto delusa, in particolare quando scoprirà che il compagno è partito senza nemmeno salutarla.

Carlos è il maestro di Simona e Candela: il punto della situazione

Da mesi Simona e Candela sono apparse desiderose di imparare a leggere e scrivere, così Romulo, Mauro e Lope hanno provato ad aiutare le due cuoche, salvo poi tirarsi indietro in quanto oberati dal troppo lavoro alla tenuta. Di qui era arrivata la decisione di Romulo di ingaggiare Carlos Orengo (Ramon Ibarra) come maestro per impartire lezioni alle due donne.

Candela, tuttavia, era ben presto apparsa infastidita dalla presenza di Carlos, dimostrando di conoscerlo di già: è infatti emerso che l'insegnante aiutava la donna a scrivere alcune false lettere dei figli, che lei poi leggeva di fronte ai colleghi della tenuta. Per questo motivo, la cuoca aveva fatto promettere a Carlos di fingere di non conoscerla.