Nell'intervista rilasciata da Mario Cusitore a Fanpage sono stati trattati diversi argomenti ma tutti legati al percorso di corteggiatore a Uomini e Donne. Il 45enne ha confidato che quando ha detto di essere innamorato di Ida Platano era sincero. In merito ad un possibile ritorno negli studi del dating show di Canale 5, Cusitore ha spiegato che in passato ha sofferto per amore quindi oggi vuole tutelarsi: "Non lo so se tornerei".

Cusitore su Ida Platano: 'Quando mi lego a una persona, mi impegno'

Mario Cusitore ha confermato di avere contattato Ida Platano dopo la fine di U&D, ma l'ex tronista di Brescia è rimasta impassibile in quanto ha detto di non riuscire a fidarsi di lui.

Prima di venire eliminato da Ida Platano a causa dell'ennesima segnalazione arrivata in redazione sul suo conto, Mario aveva chiesto una seconda chance rivelando di essere innamorato. Nell'intervista il 45enne è tornato sul quel episodio: "Quando ho detto a Ida che ero innamorato, ero serio. Non mi hanno creduto, ma io lo sentivo". Per dimostrare di essere realmente interessato alla 44enne, Mario si era tatuato sulla mano il nome di "Ida". Nonostante tra lui e Ida sembrano non essersi i margini di un ritorno di fiamma, il diretto interessato ha precisato che non rimuoverà il tatuaggio perché Platano ha pur sempre fatto parte della sua vita per un determinato momento. Nel caso Ida dovesse prendere parte a U&D nel parterre del Trono Over, Mario Cusitore ha riferito di non essere certo di tornare nel programma per corteggiarla.

Il percorso di Ida e Mario a U&D

Ida Platano da quando si è seduta sul Trono Classico di U&D ha dimostrato un certo feeling con Mario e Pierpaolo portandoli in esterna fino alla fine del suo percorso. Ad un passo dalla scelta Cusitore è stato eliminato a causa dell'ennesima segnalazione arrivata in redazione sul suo conto, mentre il secondo "spasimante" si è auto-eliminato perché convinto che la tronista non fosse realmente interessato a lui.

Mario Cusitore in viaggio verso Brescia: fan pensano stia andando dall'ex tronista

Intanto mercoledì 19 giugno, tramite una storia su Instagram Mario Cusitore ha postato l'immagine di alcuni cartelli autostradali che indicano come procedere in direzione Brescia. Il diretto interessato si è limitato a scrivere "At Work". I fan invece sperano che l'ex corteggiatore stia andando a Brescia per incontrare nuovamente Ida Platano.

Al momento però non è dato sapere quale sia l'entità del viaggio del 45enne campano.

In un'altra storia invece Cusitore ha pubblicato alcuni elogi ricevuti dai fan: "Dai tempi di Costantino Vitagliano non si vedeva una trasmissione emozionante. Un uomo che nel bene e nel male ci ha fatto sognare. Ti auguro il meglio della vita".