L'appuntamento con Uomini e donne riparte da settembre su Canale 5 con una nuova edizione che si preannuncia caratterizzata dalla solita combo tra trono classico e over.

Le indiscrezioni non mancano e, per quanto riguarda il parterre dei tronisti, non è escluso che possa arrivare un nuovo volto over a mettersi in gioco. Tra i nomi in circolazione vi sono quelli di Mario Cusitore e dell'ex volto over Sossio Aruta, ma anche Massimiliano Varrese e Marika Abbonato.

Maria De Filippi torna a settembre nel daytime pomeridiano di Canale 5

Maria De Filippi tornerà a far compagnia al pubblico del primo pomeriggio a partire da settembre con la nuova stagione dello storico talk show dei sentimenti.

Nei panni di opinionisti ritroveremo l'indissolubile coppia composta da Gianni Sperti e Tina Cipollari, pronti ancora una volta a mettersi a commentare le vicende dei vari protagonisti del trono over e classico che si metteranno in gioco per cercare l'anima gemella.

Non sarebbe scontata, invece, la presenza di Tinì Cansino: l'opinionista "muta" del talk show potrebbe non tornare in studio.

Mario e Sossio in lizza come nuovi tronisti a Uomini e donne 2024/2025

Per quanto concerne i nuovi tronisti di settembre, si diffondono le prime voci su chi parteciperà e tra i nomi in evidenza figura quello di Mario Cusitore, già conosciuto al pubblico per il suo ruolo di corteggiatore di Ida Platano.

Tra i candidati che si sono proposti, inoltre, vi è anche Sossio Aruta, anche lui volto conosciutissimo della trasmissione dove ebbe modo di trovare l'amore con Ursula.

Massimiliano Varrese, dopo l'esperienza del Grande Fratello, si è proposto a Maria De Filippi per entrare a far parte del cast della trasmissione, ammettendo che non gli dispiacerebbe poter vestire i panni di tronista.

Per le troniste, invece, si fa il nome di Marika Abbonato, ex corteggiatrice della scorsa edizione.

Il trono di Ida Platano ha ottenuto grande successo su Canale 5

Nel corso dell'ultima stagione ha avuto un grande successo il trono di Ida Platano, passata dal trono senior a quello classico.

Le puntate dedicate alle vicende della dama siciliana hanno appassionato il pubblico di Canale 5, complici soprattutto il suo sfortunato percorso in trasmissione con il cavaliere Mario, seguite ogni settimana da una media di circa 2,7 milioni di spettatori.

Grazie alla sua presenza in studio, la trasmissione Mediaset si è assicurata una soglia del 28%, con punte di share che hanno raggiunto anche il 30% nel daytime.

Grande successo anche per le vicende dei protagonisti senior, capitanati da Gemma Galgani e da Roberta Di Padua, protagoniste della passata edizione del talk show con le loro tormentate vicende sentimentali.