Le anticipazioni turche di Endless love vedranno Kemal promettere a Emir di rovinargli la vita e non solo economicamente: ''Ti porterò via tutto e tutti'' con un chiaro riferimento a Nihan, la donna per la quale nutre un'insana ossessione.

Questo dopo che Emir confesserà di aver avvelenato Ozan ma con la 'buona intenzione' di farlo uscire di prigione. Kemal sarà deciso a scoprire tutta la verità e andrà immediatamente a parlare con Zahir, il suo braccio destro. Ora sa perfettamente quale passo fare per smascherare il suo nemico.

La paura di Emir e le lacrime di Nihan

Kemal non crederà a una sola parola della versione di Emir, che ha confessato di aver pagato un suo complice per far avvelenare il cibo della mensa destinato a Ozan quando era in carcere. La sua mossa è stata successiva alla richiesta di Zeynep di aiutarla, visto che Kemal è riuscito a impossessarsi degli audio con le ultime parole di Ozan. Quando Nihan se ne sarà andata in lacrime, Soydere non risparmierà nulla a Emir.

Gli chiederà come mai non abbia finito il lavoro, ma Emir avrà la risposta pronta: i suoi uomini non hanno fatto in tempo a portare via Ozan perché nel mentre si era tolto la vita. ''Hai parlato troppo, non credi avere la bocca secca?'' inveirà Kemal, stanco delle sue bugie.

Per la prima volta, Emir avrà paura di Kemal e della sua promessa: ''Ti porterò via tutto e tutti''. Con tono freddo e fermo, continuerà: ''Non mi riferisco solo ai sette milioni di dollari, ma anche a lei'', riferendosi a Nihan. Ma non è finita qui.

La mossa sbagliata di Emir

Kemal ormai sa come ragiona Emir e Zehir è con lui.

I due arriveranno a un'importante conclusione: secondo loro Emir andrà subito dal complice che portò il veleno per pagare il suo silenzio. Ed è per questo che faranno esattamente il contrario, ovvero rintracciare l'uomo che fu incaricato di rapire Ozan e portarlo lontano via mare.

L'intuizione di Kemal sarà perfetta. Emir, mosso dalla paura, cercherà solo il complice assoldato in carcere, dimenticandosi il resto.

In questo modo, Soydere e Zehir avranno tutto il tempo necessario per andare alla ricerca del barcaiolo che potrà dare loro preziosissime informazioni in cambio di una somma di denaro.

Nihan inganna se stessa

La povera Nihan ha creduto a Emir, mossa dalla disperazione di trovare anche un solo piccolo motivo che potesse darle sollievo per la morte del fratello. Ma non solo: pensare che Emir abbia provato, sebbene con mezzi assurdi, a salvare Ozan, le rende meno penoso il sacrificio di vivere al suo fianco ogni giorno. Così facendo, però, inganna solo se stessa e non fa altro che allontanarsi dalla possibilità di vivere felice e senza rimpianti.