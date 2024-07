Le anticipazioni delle puntate di Endless Love previste dal 29 luglio al 2 agosto in prima visione assoluta su Canale 5 rivelano che Kemal finirà per soffrire per la fine della sua relazione con Nihan e in un primo momento per lui non sarà affatto facile riprendersi, visto il grande amore che c'è stato.

Intanto Nihan deciderà di sostituire suo marito durante una importante riunione in azienda, finendo per lasciare senza parole, ma anche deludere per l'ennesima volta, Soydere.

Nihan spezza il cuore a Kemal dopo il loro addio: anticipazioni Endless Love dal 29 luglio al 2 agosto

Kemal vivrà un momento di grande sofferenza: non riuscirà a non pensare alla fine della sua storia d'amore con Nihan, che gli ha spezzato il cuore.

Soydere finirà per sentirsi solo, ma alla fine ritroverà la forza di andare avanti, spinto anche da un desiderio di giustizia che lo porterà a riprendere in mano la sua vita.

Intanto ci sarà un nuovo acceso confronto in casa Soydere, durante il quale Kemal e Tarik si ritroveranno l'uno contro l'altro.

Proprio durante questo momento, Asu lascerà senza parole Fehime e Huseyin svelando che Tarik in realtà è un assassino: un segreto tenuto nascosto per troppo tempo che finirà per abbattersi come un fulmine a ciel sereno sulla famiglia Soydere.

Kemal, nel frattempo, chiederà a Zehir di rappresentarlo in occasione di una gara d'appalto in cui non potrà essere presente fisicamente.

Kemal deluso dalla scelta di Nihan

Durante una nuova riunione aziendale, Kemal sarà particolarmente compiaciuto per l'assenza di Emir.

Crederà che il suo "nemico giurato" abbia deciso di fare un passo indietro, ma ben presto si ritroverà a fare i conti con una amara sorpresa.

Nihan si presenterà alla riunione aziendale pronta ad assumere il ruolo del marito Emir: un duro colpo per Soydere, che con gran fatica stava cercando di dimenticare la donna.

Il successo della soap turca in piena estate

Una settimana che si preannuncia densa di sorprese per gli appassionati della serie turca, che su Canale 5 continua a registrare ottimi ascolti nel daytime pomeridiano.

Anche in piena estate la soap viaggia su una media di circa 2 milioni di telespettatori al giorno, riuscendo a portarsi a casa punte del 20% di share.

Ascolti che garantiscono la leadership del pomeriggio anche in piena estate a Canale 5, in grado di battere le repliche di Un passo dal cielo trasmesse su Rai 1, ferme all'11-12% di share.