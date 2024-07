Nel primo pomeriggio di lunedì 1° luglio, tramite una storia su Instagram, il blogger Amedeo Venza ha riportato una segnalazione ricevuta da una ragazza che lavora all'Is Morus Relais in Temptation Island: "Chi lavora nel resort sostiene che ci siano stati diversi tradimenti". Inoltre pare che le registrazioni non siano terminate in anticipo come era stato sostenuto da alcune persone, ma sarebbero durate come di consueto per 21 giorni.

La segnalazione di Venza

In una storia su Instagram, l'esperto di Gossip Venza ha riportato un messaggio ricevuto da una ragazza che lavora presso l'Is Morus Relais ovvero dove viene girato Temptation Island: "Dicono che stanno ancora registrando le puntate, ma ho la conferma che non è così.

La produzione prende in affitto tutta la struttura e non possono esserci neanche i dipendenti ma solamente chi lavora al docu-reality per evitare spoiler".

Stando a quanto riferito dall'utente le registrazioni di Temptation Island sarebbero terminate tra martedì e mercoledì della scorsa settimana: "Quando sono andata c'erano ancora gli assistenti di produzione e i tecnici che stavano finendo di smontare i villaggi. All'interno del villaggio dei fidanzati avevano finito di togliere le recinzioni, mentre quello delle ragazze risulta essere ancora recintato".

Infine la segnalazione si conclude con un rumor sulle coppie che hanno partecipato: "Un tecnico ci ha detto che ci sono stati molti tradimenti ed è tutto vero quello che vediamo".

Le coppie e i single di quest'edizione

La prima puntata di Temptation Island è andata in onda su Canale 5 giovedì 27 giugno e le sette coppie protagoniste sono: Siria Pingo e Matteo Vitali, Jenny Guardiano e Tony Renda, Alex e Vittoria, Alessia Pascarella e Lino Giuliano, Giaia Vimercati e Luca Bad, Martina De Ioannon e Raul Dumitras e Christian Lanfranchi con Ludovica Ronzitti.

Le 13 ragazze single sono: Karina, Maika, Chiali, Melania, Jennifer, Teresa, Noemi, Nicole, Mara (ex fidanzata di Andrea Zelletta), Sofia, Siriana e Gaietta. I 13 uomiy single invece sono: Maicol (figlio dell'ex dama di U&D Anna Tedesco), Carlo (ex corteggiatore di U&D durante il trono di Manuela Carriero), Andy, Roberto, Fede, Federico, Jakub, Giovanni, Luigi, Andrea, Filippo e Simone.

Temptation Island: anticipazioni 2^ puntata

Nel promo diffuso su Canale 5 riguardante la seconda puntata di Temptation Island del 4 luglio, si vede Filippo Bisciglia andare nel villaggio delle fidanzate e annunciare: "Ragazze, uno dei vostri fidanzati ha richiesto un falò anticipato".

Inoltre i telespettatori occorrerà capire se Lino Giuliano avrà accettato o meno il confronto con la fidanzata Alessia Pascarella. Raul Dumistras invece è sempre più irritato per la vicinanza di Martina al single Carlo.