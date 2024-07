Uomini e donne si conferma come uno dei programmi più amati e attesi dal pubblico nella stagione televisiva 2024/2025 di Canale 5.

La trasmissione di Maria De Filippi riaprirà i battenti dopo la lunga pausa estiva, pronta a ripartire per offrire al pubblico un'ora e mezzo di intrattenimento quotidiano con le vicende dei protagonisti del trono over e classico.

A svelare le prime date delle nuove registrazioni è stato Lorenzo Pugnaloni sui social, dove ha fatto sapere che il debutto sarebbe previsto per il 28 e 29 agosto.

Il ritorno di Maria De Filippi nel daytime pomeridiano di Canale 5

Lo scorso anno Maria De Filippi ha chiuso una stagione trionfante per gli ascolti nel daytime di Canale 5 riuscendo a portarsi a casa una media di oltre 2,7 milioni di spettatori fissi al giorno con punte di share che hanno raggiunto la soglia del 30%.

Dati importanti per il pomeriggio che confermano il grande amore del pubblico Mediaset verso questa storia trasmissione che tra qualche anno si appresta a festeggiare i trent'anni di messa in onda su Canale 5.

I protagonisti del trono over e quelli del trono classico torneranno a mettersi in gioco in studio per provare a cercare la loro anima gemella: top secret i nomi dei nuovi tronisti mentre per quanto riguarda il parterre senior potrebbero esserci dei ritorni in scena, come quello di Gemma Galgani.

Il 28 e 29 agosto ripartono le registrazioni di Uomini e donne

Intanto, a svelare le prime indiscrezioni sulle nuove registrazioni del talk show ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni: sui social ha svelato che, al momento, le date di inizio sono fissate per il 28 e 29 agosto.

Sono questi i due giorni in cui Maria De Filippi e tutta la squadra della sua trasmissione si ritroveranno in trasmissione per registrare i primi appuntamenti che andranno a coprire la settimana d'esordio della stagione 2024/2025, al momento fissata dal 9 al 13 settembre.

Anche quest'anno si ripartirà con i protagonisti di Temptation Island, pronti a tornare in studio per raccontare al pubblico cosa è successo a distanza di un po' di settimane dalla fine delle registrazioni di questa edizione.

Filippo Bisciglia in studio dopo i fasti di Temptation Island

Un modo per celebrare il successo di questa edizione del reality show delle tentazioni di Canale 5 che quest'anno ha superato ogni record di ascolti in prime time, arrivando a toccare punte del 32%.

Per Filippo Bisciglia questa sarà l'occasione anche per poter lanciare la nuova edizione del programma che quest'anno andrà in onda in autunno in prime time.

Mediaset, infatti ha scelto di puntare su Temptation, Grande Fratello e La Talpa per accendere la prima serata di Canale 5 da settembre a dicembre.