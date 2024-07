Ida Platano insultata e offesa sui social per le sue gambe, decide di intervenire in prima persona per fare chiarezza. L'ex tronista della passata edizione di Uomini e donne si sta godendo delle giornate di relax al mare in compagnia dell'amica Gemma Galgani e, in queste ore, ha postato degli scatti in costume.

Foto che hanno scatenato vari commenti body shaming da parte di alcuni utenti social, i quali hanno preso di mira Ida per le sue caviglie, portandola a definire tali giudizi "incommentabili".

Ida Platano insultata sui social per le sue gambe e interviene: 'Siete incommentabili'

In questi giorni in cui ha staccato dai vari impegni lavorativi concedendosi una prima vacanza al mare, Ida Platano si è divertita anche a postare degli scatti sul suo profilo Instagram che non sono passati inosservati.

Oltre ai tanti commenti innocui ci sono anche un bel po' di critiche da parte dei detrattori, molti dei quali hanno preso di mira l'ex tronista soprattutto per le sue gambe.

"Le caviglie a zamponi le copre sempre", "Lei ha i caviglioni risaputo, le gambe sono tutte un pezzo", sono alcuni dei commenti denigratori che la stessa Ida ha scelto di condividere sul suo profilo.

'Soffro di una patologia', la verità di Ida Platano dopo gli insulti

"Tanti messaggi così, siete incommentabili!", ha subito sbottato Ida che ha scelto di intervenire in prima persona per replicare ai detrattori.

Il volto di Uomini e donne ha poi ammesso di aver sempre avuto dei problemi con le gambe, aggiungendo di essere affetta da una patologia che in questi anni ha cercato di curare in diversi modi.

"Voglio dirvi che le mie gambe, sia che vi piacciano o meno, sono così da sempre. Soffro di una patologia e tutti questi anni facendo il mio lavoro non mi hanno aiutata a migliorare la condizione", ha svelato la dama siciliana.

Una risposta secca con la quale l'ex tronista ha provato a mettere a tacere chi l'ha derisa, sottolineando che purtroppo le sue gambe non cambieranno e continueranno a restare "grosse".

Il possibile ritorno di Ida a Uomini e donne dal prossimo settembre

Intanto, in vista della prossima edizione del talk show di Maria De Filippi previsto da settembre in poi su Canale 5, si vocifera che Ida Platano possa tornare a mettersi in gioco dopo l'esperienza fallimentare del suo trono.

La dama sembrava essersi presa una cotta per il cavaliere Mario Cusitore, salvo poi scoprire che l'aveva ingannata grazie a delle segnalazioni che lo costrinsero a prendersi le sue responsabilità.

Il cavaliere, infatti, era stato avvistato in compagnia di un'altra donna all'interno di un B&B a Napoli: in un primo momento aveva provato a negare l'evidenza, poi però era stato costretto a prendersi le sue responsabilità, ammettendo di essersi realmente visto con questa donna per ben due volte.

Mario aveva continuato a sostenere che, tra lui e questa donna, non c'era stato nessun incontro fisico ma le sue parole non erano bastate a riconquistare la fiducia di Ida.

A quel punto, infatti, aveva scelto di mandare via Mario e chiudere la sua esperienza rinunciando alla scelta finale ma, per l'edizione 2024/2025, non è escluso che possa esserle concessa una seconda opportunità.

Ida potrebbe rimettersi in gioco partendo ancora una volta dal trono classico, così come potrebbe tornare a far parte del cast del trono over, di cui per diverse stagioni è stata uno dei volti di punta, attirando l'attenzione del pubblico con le sue tormentate vicende sentimentali con Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza.