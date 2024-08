A quasi un mese dall'annuncio della separazione tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero, c'è ancora chi crede in un ennesimo riavvicinamento. Alcuni fan hanno analizzato la foto che la giovane ha postato da Amalfi e ci hanno visto un'ombra che ricorderebbe molto quella di Mirko, al quale è stata legata per tanti anni. Sui social si dice che i due ex potrebbero essere in vacanza insieme in uno dei loro posti del cuore, ma per ora non ci sono prove concrete a riguardo.

Il dettaglio notato dai follower

Molti fan sembrano non volersi rassegnare alla rottura tra Mirko e Perla e ogni giorno si appigliano a qualcosa che possa far pensare a un futuro roseo per la coppia.

La sera del 22 agosto, ad esempio, su X si è diffusa un'immagine che conterrebbe un indizio a favore dell'ipotesi che i "Perletti" sarebbero in vacanza insieme in una delle loro località preferite: Amalfi.

l’ombra così mi ricorda solo una persona…

lasciatemi sognare✨✨✨



okey basta la smetto🥲 #perletti pic.twitter.com/wG5UTeMG6Y — about_perletti (@ciaoatutti720) August 22, 2024

"L'ombra di lui nella foto ad Amalfi", è questa la teoria che sta impazzando in rete.

Secondo alcuni follower sarebbe stato Mirko a scattare la fotografia che ritrae l'influencer vicino al mare e con indosso un abito nero molto elegante.

Al momento non ci sono conferme della presenza di Mirko nello stesso posto dove sta soggiornando Perla per il weekend, ma ai fan piace fantasticare e continuare a sperare in un ennesimo ritorno di fiamma.

Le supposizioni dei fan

"Non potevo non venire qui prima che finisse l'estate. Il mio posto del cuore", ha scritto Perla accanto alla foto che secondo i fan le avrebbe scattato Mirko ad Amalfi.

"Quest'ombra mi ricorda solo una persona", "Lasciatemi sognare", "A me sembra lui", "Magari è con Martina o è un depistaggio", "Sembra lui, possibile che nessuno li incontri?", questi sono solo alcuni dei commenti che gli utenti di X hanno pubblicato dopo aver notato il dettaglio che ai più era sfuggito.

Mirko non ha condiviso nulla della sua giornata, quindi è difficile capire dove si trovava l'altra sera e se dietro alle teorie dei "Perletti" c'è un fondo di verità oppure no.

Anche Perla non si è ancora sbilanciata sulla persona che le ha fatto la foto in questione, perciò non si sa con chi è in vacanza ad Amalfi.

Le indiscrezioni sul futuro in tv

Da quando ha annunciato la fine della storia con Perla, Mirko è al centro dell'attenzione anche per altri motivi che non riguardano un eventuale riavvicinamento all'ex fidanzata.

Da giorni si vocifera che, dopo l'estate, Mirko potrebbe tornare in tv e la teoria più accreditata è quella che gli venga affidato il ruolo di tronista della prossima edizione di Uomini e donne.

Il cast del dating show sarà presentato nel corso della registrazione del 28 agosto, quindi tra pochi giorni si saprà la verità sul futuro dell'imprenditore su Canale 5.