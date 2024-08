A pochi giorni dall'inizio delle registrazioni della nuova edizione di Temptation Island si vocifera che nel cast potrebbero figurare anche alcuni volti già noti al pubblico. La pagina Instagram di Opinionista social, infatti, in queste ore ha fatto i nomi dei protagonisti di Uomini e donne che a breve potrebbero partecipare al reality sulle tentazioni d'amore: Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone, Ernesto Russo e la compagna Marta.

Indiscrezioni sui personaggi vicini al cast

La prossima stagione di Temptation Island, la seconda di quest'anno, debutterà in tv martedì 10 settembre, ma le puntate verranno registrate in questi giorni in Sardegna.

Sui social network si parla già di chi potrebbe mettere alla prova la propria storia d'amore, soprattutto nell'eventualità in cui la redazione decida di inserire anche qualche personaggio noto nel cast della nuova edizione.

"Due coppie di Uomini e donne potrebbero far parte della prossima stagione di Temptation: sono Asmaa e Cristiano, Ernesto e Marta", ha riportato la pagina Instagram di Opinionista social il 20 agosto.

Sul web, dunque, si vocifera che i villaggi dell'Is Morus Relais sarebbero pronti ad accogliere sia gente comune che dame e cavalieri che si sono fatti notare nelle ultime edizioni del dating-show condotto da Maria De Filippi.

Le voci di crisi dell'ultimo periodo

In questi giorni sui social si sta parlando di Asmaa e Cristiano, usciti quest'anno da Uomini e donne, anche per gli screzi che avrebbero avuto in vacanza.

Amedeo Venza e Deianira Marzano, infatti, dopo Ferragosto hanno raccontato che la dama e il cavaliere sarebbero in crisi per questioni caratteriali e che il loro distacco sarebbe avvenuto mentre erano ancora in Puglia per un periodo di relax.

Gli influencer che hanno trascorso qualche giorno in compagnia di Fares e Lo Zupone, inoltre, sostengono che tra i due sarebbe calato il gelo da un momento all'altro e che è questo il motivo per il quale hanno rimosso foto e video di coppia dai rispettivi profili Instagram.

Questo rumor è trapelato poco prima che in rete si spargesse la voce della possibile partecipazione di Asmaa e Cristiano alla prossima edizione di Temptation Island, indiscrezione ancora tutta da confermare e quindi da prendere con le pinze.

Per quanto riguarda Ernesto ha trovato l'amore lontano dalle telecamere (Marta non è mai stata nel parterre del trono over) e in diverse occasioni ha detto che a settembre non sarebbe tornato agli Elios, ma questo non esclude la sua presenza nel cast di un'altra trasmissione di Canale 5.

Il parere degli utenti di Instagram

Sotto al post che la pagina di Opinionista social ha dedicato alle coppie vip che potrebbero partecipare alla nuova edizione di Temptation Island si possono trovare i commenti di chi segue sia il reality estivo che Uomini e donne.

"Per me di Cristiano e Asmaa è vero, la crisi è arrivata proprio adesso e tutto tace", "Che circo", "Ecco perché Asmaa e Cristiano hanno litigato", "Tutto combinato, che ridicoli", "Ci faremo due risate", "Ma basta sempre con i soliti personaggi", si legge su Instagram in questi giorni.