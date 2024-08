Ekrem e Yagmur si lasceranno per colpa di Hulya che seminerà zizzania nella coppia nelle puntate di The Family dal 12 al 16 agosto. La capofamiglia farà notare a Erkem che il passato di Yagmur sarà sempre un problema, mentre la sorella di Devin si sentirà profondamente ferita dal suo fidanzato. Nel frattempo, Aslan dovrà fare i conti con Ilyas, il padre di Sehrat, tornato per indagare sulla scomparsa di suo figlio.

Hulya agguerrita contro Yagmur e Devin

Villa Soykan sarà sempre più lontana dal luogo accogliente che Devin credeva essere la prima volta in cui è stata ospite della famiglia.

Hulya continuerà ad escludere Yagmur dopo aver scoperto il suo passato da escort e cercherà di coinvolgere tutta la famiglia nel suo intento. Aslan, Devin e Ceylan, tuttavia, si opporranno al volere della donna e permetteranno a Yagmur di partecipare al barbecue. Hulya non si fermerà e il suo prossimo obiettivo sarà separare la ragazza dal suo amato Erkem. La donna userà tutto ciò che è in suo potere per distruggere l'amore appena nato e ci riuscirà abbastanza facilmente. Hulya convocherà Ekrem offrendogli tutta la sua comprensione, ma aggiungerà anche che i suoi consigli sono disinteressati come quelli di una madre. Il ragazzo si lascerà convincere dalle parole di Hulya che, parlandogli del passato di Yagmur, gli dirà che per lui ci saranno sempre problemi.

"Hai ucciso Sehrat, ma quanti altri uomini spunteranno dal passato di Yagmur? Li ucciderai tutti?", dirà Hulya a Ekrem mentre la ragazza ascolterà tutto di nascosto. Quando i due giovani saranno da soli, discuteranno delle loro vite e l'amore non basterà a tenerli insieme.

Aslan nel mirino di Ilyas

Ekrem rinfaccerà a Yagmur il suo passato da escort e le chiederà se in futuro potrà avere altri problemi.

La ragazza si sentirà profondamente offesa e risponderà per le rime, facendo presente a Ekrem che anche lui ha commesso degli errori uccidendo Sehrat e chissà quanti altri uomini. A quel punto, tra i due fidanzati si creerà una frattura che sembrerà insanabile, tanto che si lasceranno. A villa Soykan arriverà anche Nese che, quando sarà sfrattata, sarà invitata da Devin.

Hulya non prenderà bene l'iniziativa di sua nuora e studierà un modo per liberarsi anche di lei. Tra Devin e Alslan, invece, sembrerà tornare il sereno, anche se i problemi per Soykan non mancheranno. L'uomo, infatti, sarà nel mirino di Ilyas che lo riterrà responsabile della scomparsa di suo figlio. Aslan penserà di far ricadere la colpa di tutto su Suat per poi farlo espatriare, ma quando tutto giungerà alle orecchie di Hulya, finirà nel peggiore dei modi. La donna, infatti, ordinerà a Ibrahim di uccidere l'avvocato.

La vendetta di Aslan

Nelle scorse puntate, Aslan ha scoperto che Sehrat ha aggredito Yagmur e ha fatto di tutto per vendicarsi di lui. In un primo momento, l'uomo ha ascoltato i consigli di Devin e ha fatto in modo che Sehrat finisse in carcere.

Una volta tornato in libertà, però, l'uomo è stato ucciso da Ekrem per ordine di Aslan. Il padre di Sehrat, Ilyas, ha iniziato ad indagare sulla scomparsa di suo figlio e Soykan è stato il primo sospettato. Nel frattempo, Hulya ha continuato la sua guerra silenziosa contro Devin, ma Aslan ha difeso sua moglie e sua cognata mettendosi contro sua madre.