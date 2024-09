Per giorni i fan di Uomini e donne hanno ipotizzato il ritorno di Ida Platano in studio, soprattutto dopo che lei ha pubblicato su Instagram i messaggi di chi le chiede di rientrare nel cast perché si sentirebbe la sua mancanza. La mattina del 27 settembre, però, la donna ha indirettamente smentito questa teoria mostrandosi al lavoro in un video che è apparso sul suo profilo e nel quale fa gli auguri di compleanno a un collaboratore.

Nessun rientro nel parterre per ora

Il 27 settembre si registrerà una nuova puntata di Uomini e donne, l'ennesima di questa stagione alla quale Ida non parteciperà.

Con una storia che ha caricato su Instagram venerdì mattina, infatti, la 43enne ha fatto sapere di essere al lavoro (nel breve filmato canta "tanti auguri" ad un suo collaboratore che compie gli anni) e non in viaggio verso Roma, dove nel pomeriggio si svolgeranno le riprese del dating-show.

Chi pensava che Platano avrebbe ripreso posto nel parterre a breve, dunque, si sbagliava perché lei sembra molto convinta del "no" che ha detto al ruolo di dama della nuova edizione.

Mercoledì scorso, infatti, è andata in onda la registrazione in cui Ida ha rifiutato la proposta di restare in studio per cercare l'amore: "Non voglio conoscere nessuno al momento, se rimanessi prenderei solo in giro le persone".

La chiusura nei confronti di Mario

Prima di spiegare perché non intende partecipare alla nuova stagione di Uomini e donne, Ida ha parlato di quello che è successo con Mario durante l'estate, in particolare delle due chiacchierate che hanno fatto dopo la fine delle registrazioni del programma.

"Io ho capito che non fa per me, se avessi voluto l'avrei cercato ma non l'ho fatto perché mi è sceso l'interesse", ha affermato la Ida nel corso della sua ospitata agli studi Elios.

Vista la decisione che Platano ha mostrato, la redazione le ha evitato il faccia a faccia con Cusitore: lui non era presente in studio quando la 43enne è tornata per salutare tutti e per chiarire che non sarà una dama del parterre, per il momento.

Un anno da single per Ida

I messaggi, vocali e scritti, che i fan hanno inviato a Ida per chiederle di rientrare nel cast di Uomini e donne, dunque, per ora sembrano non aver sortito l'effetto sperato.

Sebbene sia rimasta molto colpita dell'enorme affetto che le sta arrivando sui social network da quando si è saputo che non avrebbe fatto parte del cast 2024/2025 del dating-show, per ora Ida non intende tornare in studio per cercare l'anima gemella.

"Oggi festeggio un anno di singletudine. Sono sola da un anno e va benissimo così", ha detto Platano in una storia che ha postato su Instagram lo scorso 25 settembre.