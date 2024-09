Indagini e amore nelle puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 nella settimana dal 9 al 13 settembre: Claudia farà ritorno a Napoli e si metterà ufficialmente insieme a Guido, nonostante i tentativi di Silvia di allontanarla dal vigile; Lucia ed Eugenio indagheranno per scoprire chi abbia rivelato al boss Torrente il nascondiglio di Eduardo. Dinanzi ad una situazione così complessa, Alberto non saprà che fare anche perché temerà la vendetta di Angelo. Intanto Roberto manderà in crisi Filippo e Serena proponendo loro di prendere in affido Tommaso, pur di non far vincere Ida.

Roberto spiazza Filippo con una proposta, Claudia e Guido si mettono insieme

Fallito l'ennesimo tentativo di persuadere Lara a passare dalla sua parte ritirando la deposizione fatta, Roberto chiederà aiuto a suo figlio. Filippo e Serena resteranno spiazzati dalla proposta del padre di adottare il piccolo Tommaso, pur di non farlo crescere con la sua madre biologica. Ci sarà anche una dura lite tra Ida e la zia, in cui le due donne non si risparmieranno colpi bassi accusandosi a vicenda per come sono andate a finire le cose.

Intanto il processo sul bambino andrà avanti e questa volta verrà lanciata una pericolosa deposizione da parte di Magdalena, destinata a mettere Ida in una complessa situazione.

Vedendola demoralizzata e preoccupata per la piega che gli eventi finiranno per prendere, Diego incoraggerà la madre biologica di Tommaso invitandola a cena.

La sofferenza di Mariella è destinata ad accrescere quando Claudia farà ritorno a Napoli. Silvia cercherà di far ricongiungere marito e moglie, impiegando svariati metodi maldestri e invitando Claudia a stare lontana dal vigile Del Bue.

A quanto pare, Costa non darà ascolto alle parole dell'amica e si metterà insieme a Guido. A questo punto Silvia dovrà informare Mariella che suo marito ora sta con un'altra donna.

Lucia ed Eugenio sulle tracce di colui che ha tradito Eduardo

Continueranno i tentativi di Samuel per riconciliarsi con Micaela. Quest'ultima si trova a Berlino e lo chef del Vulcano intende riportarla a Napoli sfruttando suo figlio Jimmy.

L'altra gemella, invece, affronterà la delusione derivata dall'inganno di Costabile.

A causa di Valeria, tra Renato e Niko non scorrerà buon sangue. La ragazza, infatti, continuerà a insistere che la presenza del padre non faccia in alcun modo bene alla vita del fidanzato. Renato, però, non vedrà di buon occhio la nuova relazione di suo figlio.

Lucia ed Eugenio saranno sulle tracce di colui che ha colluso con il boss Torrente, compromettendo la posizione del nascondiglio di Eduardo. Nel frattempo Alberto farà i conti con la paura di possibili vendette da parte di Angelo.

Spazio anche a Nunzio e Diana che, sempre più affiatati, avanzeranno una proposta a Silvia: rinnovare il Caffè Vulcano.

Fan commentano la spiazzante proposta di Roberto a Filippo e Serena

Le anticipazioni del noto sceneggiato partenopeo raccontano che Filippo e Serena si vedranno proporre di adottare il piccolo Tommaso. Così facendo, il bambino sarà tolto dalle cure di sua mamma e Roberto l'avrebbe vinta. Appresa la notizia, i fan della soap opera non hanno esitato a commentare attraverso i social.

'Proprio sicuro Ferri che il piccolo venga affidato a Filippo? Per gli affidamenti ci sono miriade di regole, sì, Filippo le ha ed economicamente sta bene ma se qualcun altro sta nelle stesse condizione di Filippo e ha presentato anche lui domanda di affidamento, poi come si risolve?' ha giustamente fatto notare uno spettatore.

'Con questa storia Ferri ha proprio scocciato', si è lamentata una fan. 'Spero che Filippo lo mandi a quel paese', questo è l'auspicio di un'altra utente che non vede di buon occhio la proposta di Roberto.