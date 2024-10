Ieri sera, Javier Martinez è tornato a parlare di Shaila Gatta ipotizzando un eventuale confronto nella puntata del Grande Fratello in onda lunedì 28 ottobre. Il pallavolista ha ribadito di non avere più stima nei confronti della ballerina e, anche se l'infatuazione continua ad esserci, non riesce a perdonarla per la freddezza avuta nei suoi confronti: "Una donna di ghiaccio".

Le dichiarazioni di Javier

I concorrenti non sanno che Shaila e Lorenzo sono stati "reclusi" nella casa del Gran Hermano dopo essere risultati i preferiti del pubblico. Dunque, nella casa del GF Italia i gieffini non possono fare altro che ipotizzare un possibile ritorno della ballerina per un confronto.

Nella notte tra venerdì e sabato 26 ottobre, Javier Martinez è tornato a parlare della situazione che si è venuta a creare con Shaila: "Io non sono scemo. Quando eravamo sotto le coperte insieme le ho chiesto più volte se per lei Lorenzo fosse un amico o meno, ma lei mi ha sempre rassicurato. A quasi 30 anni non m'infatuo di una ragazza per un bacetto, non vado dietro a qualcosa che esiste solo nella mia testa". Ipotizzando un incontro con la ballerina nella puntata di lunedì, il 29enne ha affermato: "Per assurdo non ho più stima di lei, ma non voglio farle del male. Perché devo continuare a tutelarla? Con me è stata una donna di ghiaccio".

Infine, Martinez ha riferito che se dovesse vedere delle immagini di lei e Lorenzo in tugurio potrebbe andare su tutte le furie, ma non lo farà per non dare soddisfazione all'ex velina.

Giglio, Iago e Amanda criticano Shaila, Tommaso la difende: 'Bisogna accettare il suo pensiero'

Giglio ha ammesso di essere rimasto deluso dal modus operandi della coinquilina, in quanto non si può illudere una persona in quel modo: "La strategia va bene, ma così no. Tu sei stato un signore". Amanda Lecciso crede che Shaila, in un eventuale confronto, possa continuare a negare di essersi spinta oltre con Javier sotto le lenzuola.

Iago Garcia, invece, crede che Gatta tornerà sui suoi passi con il pallavolista. Tommaso Franchi è stato l'unico a spezzare una lancia a favore della ballerina: "Bisogna accettare il suo pensiero. Se lei non vuole dire di averti baciato in pubblico è libera di farlo". Mariavittoria Minghetti, poi, ha affermato: "Lei ha perso credibilità.

Se sta in tugurio non sa nulla di cos'è successo qui, ma se sta fuori cercherà di rigirare la frittata". Infine, Javier ha detto a Giglio di non voler affatto perdonare Shaila nel caso dovesse tornare da lui per la terza volta e chiedergli scusa.

In realtà, ogni ipotesi di Javier verrà smontata in puntata, visto che al Gran Hermano Lorenzo e Shaila si sono lasciati andare alla passione.