Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore 9 in programma il 16 ottobre su Rai 1 rivelano che Marta lancerà un invito a Enrico Brancaccio, mentre Agata si mostrerà sofferente per la crisi coniugale che stanno vivendo i suoi genitori.

Intanto, si avvicinerà il momento dell'attesa sfilata e, a poche ore dal fatidico evento, si verificherà un problema con l'abito di punta della collezione del grande magazzino milanese guidato da Marcello e Roberto.

Agata soffre per la crisi dei suoi genitori: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 16 ottobre

Dopo essere rientrata a Milano, Clara confesserà a Irene che non vuole più seguire gli allenamenti di Alfredo, dato che, da questo momento in poi, intende seguire solo le direttive del suo allenatore francese.

Clara, però, non saprà come uscire da questa situazione, in quanto non ha il coraggio di confessare la verità ad Alfredo. Sarà Irene a prendere in mano le redini della situazione ma, con il suo modo di fare, finirà per complicare ancora di più la situazione tra i due.

Intanto, Agata si mostrerà sofferente per la delicata situazione che sta vivendo in famiglia: il rapporto tra Ciro e Concetta continuerà a vivere un momento di profonda crisi e la donna non sembrerà intenzionata a perdonare suo marito dopo aver scoperto i suoi segreti.

Marta lancia un invito a Enrico Brancaccio

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore del 16 ottobre, inoltre, rivelano che a poche ore dalla fatidica sfilata, l'abito ricamato con il bisso presenterà dei seri problemi che lo renderanno inutilizzabile per il grande evento.

C'è solo una persona che può salvare la situazione ed evitare il peggio: trattasi della contessa Adelaide Di Sant'Erasmo.

Tancredi e Umberto, dopo aver visto la sfilata dei loro concorrenti, si ritroveranno a fare i conti con una amara sorpresa.

Intanto, Marta Guarnieri deciderà di farsi avanti con Enrico Brancaccio, tanto da avanzargli un invito ufficiale per poter trascorrere del tempo assieme.

Il feeling tra Marta ed Enrico non passa inosservato ai fan della soap opera di Rai 1

Nelle puntate precedenti della soap, Marta ed Enrico sono apparsi particolarmente complici anche se, fino a questo momento, i due non si sono mai spinti oltre.

I fan social, però, si augurano che le cose possano cambiare nel corso di questa nona stagione: in tanti sperano che Marta possa finalmente lasciarsi alle spalle il passato e la fine del suo matrimonio con Vittorio.

Del resto, Conti ha fatto la sua scelta e, come ribadito anche durante il breve soggiorno a Milano, vuole stare al fianco di Matilde.