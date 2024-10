Le vicende legate alla grande famiglia de Il Paradiso delle Signore si faranno sempre più interessanti, nel corso dei nuovi appuntamenti della soap. Le anticipazioni rivelano che Mimmo Burgio cercherà di ambientarsi a Milano e ad uno stile di vita diverso, rispetto a quello che conduceva in Sicilia. L'aiuto della famiglia Puglisi sarà indispensabile per il ragazzo, che ben presto potrebbe prendersi una cotta per Agata. Come già visto il giorno del suo arrivo in città, Mimmo è rimasto molto colpito dal fascino della giovane commessa, e ha cercato delle scuse per rivederla fuori dalle mura domestiche.

Non si esclude quindi che tra Agata e Mimmo possa nascere una storia d'amore, destinata a movimentare le trame dei prossimi episodi.

Mimmo Burgio ospite della famiglia Puglisi

L'arrivo di Mimmo a Milano ha destabilizzato la quotidianità in casa Puglisi, che ha fatto di tutto per non far pesare al ragazzo il distacco dalla sua famiglia e dalla Sicilia. Inizialmente Agata non è sembrata molto favorevole ad ospitare il giovane, perché costretta a cedergli la sua cameretta e dormire in sala. D'altra parte, l'incontro tra Mimmo e Agata ha suscitato molta curiosità nel giovane poliziotto.

Le anticipazioni rivelano che nei prossimi episodi, i due ragazzi avranno occasione di conoscersi meglio, anche fuori dalle mura domestiche.

Mimmo prenderà presto servizio in questura e finito il lavoro, avrà modo di confrontarsi con la figlia di Ciro e Concetta. I due ragazzi potrebbero rendersi conto di piacersi a vicenda e non si esclude la possibilità che tra di loro possa nascere una relazione.

Ipotesi trama: tra Agata e Mimmo nasce l'amore

La relazione tra Agata e Mimmo potrebbe movimentare le vicende che girano attorno al Paradiso delle Signore.

I due ragazzi potrebbero presto diventare una coppia affiatata, suscitando in Mirella un pizzico di gelosia. Come visto nella puntata che è andata in onda il 29 ottobre, l'ingresso di Mimmo in atelier, ha fatto incuriosire le Veneri, in particolar modo Mirella, che è rimasta colpita dalla bellezza del ragazzo. La mamma di Michelino infatti, si era mostrata particolarmente interessata nel far scegliere a Mimmo nuovi indumenti invernali.

Nelle puntati precedenti

Nel corso delle precedenti puntate della soap, Marta aveva avuto un malore ed era stata trasferita in ospedale. Il giorno seguente, la figlia di Umberto era venuta a conoscenza del fatto che a salvarle la vita, era stato Enrico Brancaccio. A quel punto Marta aveva fatto di tutto per cercare di capire cosa nascondeva Enrico, e come mai avesse queste preziose competenze mediche. Il magazziniere però non aveva rivelato nulla alla ragazza, e le aveva chiesto di non farle ulteriori domande.