Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 9 previste tra fine ottobre e i primi di novembre saranno incentrate sulla verità legata alla truffa Hofer. Marcello scoprirà che suo fratello Matteo ha collaborato alle sue spalle col commendatore Guarnieri e non sarà affatto disposto a perdonarlo facilmente.

Intanto Matteo deciderà di affrontare anche la sua fidanzata Maria per metterla al corrente dei fatti: una verità che - secondo delle ipotesi non confermate dalle anticipazioni ufficiali - potrebbe rivelarsi amara per la stilista, tanto da mettere in discussione i suoi sentimenti per il contabile, prendendo in considerazione l'idea di lasciarlo.

Matteo Portelli viene incastrato dal fratello Marcello sulla truffa Hofer

Per Matteo arriverà il momento della resa dei conti finale e, messo alle strette dal fratello, confesserà la verità su quanto è accaduto in merito al caso Hofer.

Portelli svelerà di essere stato ricattato da Umberto che, in quel periodo, si era preso gioco di lui puntando sulla malattia della madre Silvana, per la quale riuscì a trovare un posto in America per farla operare al più presto.

Un racconto spiazzante per Marcello che sarà pronto a vendicarsi di Umberto ma, al tempo stesso, non sarà disposto a perdonare facilmente suo fratello per questa pugnalata alle spalle.

Intanto Matteo si renderà conto che deve affrontare anche Maria Puglisi, la sua fidanzata, e informarla della verità su quanto ha architettato con Guarnieri.

Maria scopre le bugie di Matteo e vuole lasciarlo: ipotesi trame Il Paradiso delle signore 9

Maria, quindi, scoprirà le bugie di Matteo dato che per tutto questo tempo il suo fidanzato non ha mai avuto il coraggio di dirle come stessero le cose, ingannandola malgrado il loro legame sempre più stretto.

Per la stilista si tratterebbe di una vera e propria doccia fredda che, nel corso delle prossime puntatefinirebbe per farle mettere in discussione i sentimenti nei confronti del contabile.

Maria si potrebbe sentire ingannata dal fidanzato, con il quale è sempre stata sincera in tutto e per tutto, tanto da prendere in considerazione anche l'idea di lasciarlo e chiudere la loro relazione.

Matteo, quindi, si ritroverebbe a rischiare di perdere anche la donna della sua vita.

Matteo aveva chiesto a Maria di sposarlo

Negli episodi precedenti de Il Paradiso delle Signore, Matteo si era recato a Parigi per chiedere ufficialmente a Maria di diventare sua moglie.

Una proposta di matrimonio a tutti gli effetti che venne accettata dalla stilista, inconsapevole del fatto che a distanza di pochi giorni sarebbe scoppiato il putiferio per il caso Hofer.

Matteo sognava di poter mettere su famiglia con l'ex stilista del grande magazzino milanese, dopo aver compreso di essersi innamorato per davvero.