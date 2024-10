Ombre sul passato di Enrico nella soap Il Paradiso delle Signore 9 che diventano sempre più inquietanti. Il nuovo magazziniere non è chi dice di essere. In realtà è un medico e potrebbe ben presto essere costretto a lasciare Milano per non far sì che un suo errore fatale, costato la vita a un paziente e mai confessato, lo faccia finire in carcere. Un'ipotesi che non è affatto da escludere: sappiamo che Brancaccio è un dottore e che in una precedente intervista di Thomas Santu rilasciata a Tv Serial sono stati rivelati dettagli molto interessanti sul segreto di Enrico.

Enrico Brancaccio è un medico e nasconde un segreto

Nelle nuove puntate Il Paradiso delle signore il personaggio di Brancaccio prenderà sempre più spazio. Enrico è stato assunto come magazziniere al grande magazzino ma tutti sono rimasti colpiti dalle sue citazioni colte. Marta in primis, che condivide con lui la passione per il teatro e i grandi autori. Fin qui nulla di strano, visto che siamo già a conoscenza del fatto che Brancaccio sia così colto perché laureato in medicina.

Ciò che non torna è il suo atteggiamento misterioso e schivo che non si può non notare quando qualcuno cerca di conoscere il suo passato. Le telefonate sospette, le bugie e anche i misteri su sua figlia. Ciò che nasconde potrebbe essere proprio legato alla sua professione, altrimenti non si spiegherebbe come mai sia finito a fare il magazziniere.

Brancaccio potrebbe aver accidentalmente causato la morte di un suo paziente durante un intervento e non aver mai avuto il coraggio di confessare la verità: e poi?

Le persone vicino a Enrico rischiano di essere in pericolo

Enrico sarebbe poi fuggito per non pagare con la prigione. Del resto ha una figlia, cosa sarebbe successo se fosse stato condannato per omicidio?

Che le persone intorno a lui siano in pericolo è un dato di fatto e lo ha detto proprio Thomas Santu, l'attore che impersona Enrico ne Il Paradiso delle signore in una sua intervista rilasciata a Tv Serial tempo fa: “Meno si sa di lui, meglio è per non rischiare di mettere in pericolo le persone intorno a lui”.

Da qui il dubbio sempre presente di voler allontanarsi dal grande magazzino per non essere fonte di guai, qualora venisse a galla sua vera identità.

Tutti però cambierà inevitabilmente perché negli episodi di ottobre il rapporto con Marta diventerà sempre più stretto. Enrico le salverà la vita a fronte di un malore e sarà quindi impossibile per lui dare una spiegazione plausibile a ciò che sarà pronto a fare per soccorrerla. Chissà che si confidi con Marta e che trovi in lei una persona disposta ad aiutarlo a fare pace con questo ignoto ma pesante passato che lo tormenta.