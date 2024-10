Petra sarà disperata quando vedrà Feliciano arrivare in gravi condizioni a La Promessa nella puntata di lunedì 7 ottobre. Le anticipazioni spiegano che le lacrime della governante impietosiranno Cruz che ordinerà a Sandoval di operare Feliciano. Il chirurgo rassicurerà Petra e Teresa, ma eseguirà l'intervento senza dare troppo peso all'igiene.

Feliciano e Curro feriti gravemente nella battuta di caccia

A La Promessa arriverà il tanto atteso giorno della battuta di caccia in onore di Curro e tutti vi parteciperanno, ignari di lì a poco si sarebbe consumata una tragedia.

Il nipote di Cruz non avrà molta fortuna, tanto che Alonso gli suggerirà di cambiare posto, ma questa decisione si rivelerà fatale. Il marchese non avrà idea che nel posto isolato in cui ha mandato Curro c'è un sicario assoldato da Lorenzo e Cruz, pronto a colpire e agire indisturbato. Feliciano e Curro saranno raggiunti da due colpi di fucile e subito Alonso, Manuel e Salvador correranno da loro. La situazione apparirà sin da subito grave, soprattutto per Curro che perderà conoscenza, e Alonso ordinerà a Manuel di chiamare il chirurgo Sandoval affinché visiti il ragazzo e lo curi immediatamente. Tutti saranno in pena per i ragazzi, in particolare Teresa che quando saprà che il suo Feliciano è stato ferito scoppierà in lacrime.

Le attenzioni maggiori, però, saranno per Curro che sarà accompagnato nella sua stanza in attesa del medico che non tarderà ad arrivare. Sandoval visiterà subito Curro, tamponerà la ferita e spiegherà che il ragazzo ha bisogno di un'operazione.

La sofferenza di Feliciano e l'impotenza di Petra

Feliciano sarà nella sua stanza con Petra e Teresa in preda alla disperazione.

Sebbene la sua situazione sia stata descritta come meno grave di quella di Curro, Feliciano soffrirà moltissimo e le due donne non sapranno come aiutarlo. Le lacrime di Petra non lasceranno indifferente Cruz che incaricherà Sandoval di occuparsi anche di Feliciano e operarlo. Il medico eseguirà l'operazione e rassicurerà Petra e Teresa.

In realtà, però, Sandoval eseguirà il suo lavoro molto sommariamente e senza tenere in considerazione le misure igienico-sanitarie richieste in quei casi.

L'odio di Cruz per Curro

Nelle puntate precedenti, Curro è stato protagonista di una battuta di caccia organizzata in suo onore per festeggiare il titolo di Barone de Linaja. Il ragazzo, ignaro di quello che Cruz e Lorenzo stavano architettando alle sue spalle, ha apprezzato l'iniziativa. Nel frattempo, La Mata e la marchesa hanno pagato un sicario affinché togliesse la vita a Curro senza destare sospetti e inscenando un incidente. Cruz non sopporta che Curro prenda il titolo di Barone de Linaja che apparteneva a suo padre e inoltre odia il ragazzo a causa delle sue origini.

Anche se nessuno ne è a conoscenza, infatti, Curro è il figlio di Alonso e Dolores, l'ex domestica de La Promessa. Cruz non sopporta di vivere sotto lo stesso tetto del frutto dell'amore di suo marito con un'altra donna e per questo vuole sbarazzarsene.