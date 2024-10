In questo momento, Shaila Gatta è la concorrente più discussa del Grande Fratello. All'interno del programma, la ballerina ha più volte spiegato di avere sofferto per amore in quanto non è mai riuscita a trovare l'uomo della sua vita, ma in un'intervista, il suo ex fidanzato Alessandro Zarino ha ribadito l'esatto contrario: "È stata lei a far soffrire me. Mi ha lasciato un con un messaggio".

La versione di Zarino

In un'intervista rilasciata alle pagine di DiPiù TV, Alessandro Zarino ha fornito la sua versione dei fatti sulla relazione avuta con Shaila Gatta: "Fa la vittima".

L'ex volto di Uomini e Donne ha spiegato di avere sempre messo Shaila al centro della sua vita, poiché per la prima volta in vita sua si era innamorato: "Le ho regalato un anello di fidanzamento". Ma cos'è che è andato storto? Il diretto interessato ha riferito che non è Gatta ad avere sofferto per amore, ma il contrario: "Mi ha lasciato con un messaggio".

In principio, la relazione sembrava andare a gonfie vele, ma nel momento in cui Zarino aveva ricevuto un'importante offerta di lavoro, Shaila, anziché supportarlo, lo avrebbe sempre colpevolizzato per non averle dato le giuste attenzioni. Dopo un momento di crisi, Alessandro aveva deciso di organizzare un week end per chiarire la situazione, ma durante la cena ci fu un forte litigio, tanto che Zarino chiese di andare via: "Lei, anziché comprendermi si è impuntata".

Il giorno seguente, Alessandro Zarino chiese a Shaila di rivederla, ma quest'ultima, ancora arrabbiata, disse che gli avrebbe mandato un messaggio, ma da quel momento non si fece più sentire.

Le tappe della storia d'amore

Alessandro Zarino e Shaila Gatta si sono messi insieme nell'estate del 2022, ma si conoscevano da tempo tramite amici in comune.

In seguito, i due fecero un viaggio in Puglia per motivi di lavoro e lì scoccò la scintilla dell'amore.

La relazione è durata un anno, fino a quando Gatta ha deciso di sparire nel nulla dopo un'incomprensione.

Shaila Gatta: nuove critiche da parte di Javier Martinez

Nella casa del GF, Shaila Gatta ha avuto un atteggiamento ambiguo, perché prima ha flirtato con Lorenzo Spolverato, ma poi si è avvicinata a Javier Martinez.

Nel momento in cui fra i due le cose sembravano andare bene, la ballerina ha detto che non avrebbe mai aspettato il pallavolista lontano dal reality show. Terminata la puntata di lunedì 20 ottobre, Javier ha rivelato che sotto le lenzuola con Shaila c'è stata una certa intimità. Nelle ore successive, il concorrente ha aggiunto ulteriori dettagli: "Tutte le sere che dormivamo insieme, noi non siamo mai stati richiamati dagli autori, anche quando parlavamo senza microfono. Shaila ha detto delle cose discutibili, ma nessuno l'ha mai ripresa".