Martedì 2 ottobre la puntata di Uomini e donne è iniziata con Tina Cipollari che si è accorta di un ritorno: Alessio Pili Stella ha ripreso posto nel parterre dopo alcuni mesi d'assenza. Il cavaliere ha confermato di essere tornato single lo scorso giugno, di aver sentito Claudia Lenti al telefono fino a non molto tempo fa ma di non voler tornare con lei perché avrebbe già un'altra relazione.

Le motivazioni dell'allontanamento di quest'estate

In queste ore è andata in onda la prima parte di una registrazione di Uomini e donne che risale alla seconda metà di settembre, quella in cui Gemma si è riavvicinata a Valerio dopo aver chiuso con Raffaele.

La puntata, però, è cominciata con Tina che ha fatto notare a tutti che nel parterre c'era una vecchia conoscenza: "Ciao Alessio, sei tornato". Il cavaliere aveva lasciato il programma la scorsa primavera insieme a Claudia, ma la storia non è andata bene e lui ha deciso di rimettersi in gioco un'altra volta.

Alessio è tornato a far parte del parterre di #UominieDonne! Siete sintonizzati su Canale 5? pic.twitter.com/ol7FjK0pwC — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 2, 2024

"Tra noi è finita a giugno, poi ci siamo sentiti al telefono ma non abbiamo mai avuto l'intenzione di tornare insieme. Lei ha voltato pagina", ha spiegato l'imprenditore davanti alle telecamere.

Una nuova relazione potrebbe essere il motivo per il quale la dama non è rientrata in studio come il suo ex; ad oggi Claudia non ha partecipato a nessuna delle riprese dell'edizione 2024/2025, neppure come ospite.

Le opinioni degli spettatori da casa

Il ritorno di Alessio ha creato un po' di malcontento tra quei fan che vorrebbero vedere volti nuovi a Uomini e donne e non invece sempre le stesse persone per anni.

"Ma sono finiti i single in Italia e ripescano sempre tra gente vista e stravista?", "Non c'è possibilità di vedere gente nuova no?

", "Oddio, ci mancava solo lui", "Non avevano altri figuranti preparati per calarsi nei personaggi previsti dal copione", hanno scritto alcuni spettatori su X mentre la puntata del 2 ottobre era ancora in onda.

Tutti i ritorni nel cast di quest'edizione

Alessio è solo uno dei protagonisti del trono over che sono rientrati a Uomini e donne dopo un periodo di pausa.

Dalla prima registrazione del 28 agosto ad oggi, infatti, il parterre di Uomini e donne ha riaccolto: Armando (che l'anno scorso si era assentato in quasi tutte le puntate), Mario (che ha debuttato come cavaliere dopo il passato da corteggiatore di Ida), Maura (che ha frequentato Cusitore per poco tempo dopo aver chiuso la storia con Gianluca).

L'unica ad aver rifiutato un posto nel cast dell'edizione 2024/2025 del dating-show è Ida, la quale è stata solo ospite di una puntata e ha chiarito che non vuole frequentare nessuno, per questo preferisce rimanere a casa.